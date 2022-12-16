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Транспорт, связь и магазины. Как будет жить Киев в условиях блэкаута

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Киев, Пятница 16 декабря 2022 13:17
Транспорт, связь и магазины. Как будет жить Киев в условиях блэкаута Фото: в Киеве во время блэкаута будут работать магазины, аптеки и пункты обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве в условиях продолжительных отключений света и блэкаута продолжат работать магазины, аптеки и другие заведения, а также пункты обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Транспорт

Из-за долгих отключений света в Киеве не будет работать электротранспорт. Однако на маршруты троллейбусов и трамваев будут выпущены автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно.

Кроме того, не будут ходить поезда метро. Но станции метрополитена будут работать как укрытие.

Пункты обогрева

В столице будут работать пункты обогрева, потому киевляне смогут прийти туда. Найти ближайший пункт обогрева можно найти на карте.

Также в столице расширили перечень заведений, которые могут работать на автономных источниках питания в случае чрезвычайной ситуации.

Связь

Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций - также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.

Жителям столицы советуют скачать карту на смартфон. Для этого нужно:

  • Зайти в приложение Google Maps.
  • Нажмите на иконку вашего профиля и выберите "Карты офлайн".
  • Нажмите на надпись "Выберите собственную карту".
  • Выбрать нужный участок и нажать "Загрузить".

Бюветы

При перебоях с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам. Их адреса можно найти на карте.

Магазины, аптеки, банки почты

Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные заведения, имеющие альтернативные источники энергии. В КГГА собрали их адреса:

Напомним, российские военные выпустили более 40 ракет по Киеву, 37 из них сбили силы ПВО.

В результате ракетной атаки в Киеве и нескольких областях были повреждены объекты энергетики. Из-за этого возможны перебои с теплом и водой.

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