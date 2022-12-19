В Киеве откроют станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик": в мэрии назвали дату

Фото: в Киеве откроют станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Киеве решили открыть две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабной войны. Станции начнут работать уже с 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталий Кличко.