В Киеве запустили автобусы, которые дублируют маршруты метро: список рейсов

Метро в Киеве продолжает работать только как укрытие. В столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Интервалы движения на маршрутах составляют 15-20 минут:

Маршрут №1-М "Ст. м. "Льва Толстого" - ст. м. "Лесная";

Маршрут №2-М "Ст. м. "Героев Днепра" - ст. м. "Льва Толстого";

Маршрут №3-М "Ст. м. "Красный Хутор" - ст. м. "Дворец Спорта".

"О возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно. Подземные станции метро продолжают работать исключительно в режиме укрытия", - сообщили в КГГА.

Ранее был опубликован перечень маршрутов, по которым продолжают ходить автобусы в Киеве.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал сроки восстановления водоснабжения и света в столице после сегодняшних российских обстрелов.

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