"Новая почта" отменила плату за популярную услугу: есть важное условие

"Новая почта" отменила оплату за переадресацию по всей Украине для посылок, еще в пути. Такая услуга будет абсолютно бесплатной для клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз компании.

Важные детали

В компании рассказали, что услуга переадресации будет бесплатной, если отправка еще не доставлена в конечный пункт назначения - в отделение, почтомат или не передана курьеру для доставки в адрес.

Директор по разработке клиентских сервисов компании Юлия Колесник рассказала, что теперь клиенты смогут получать посылки именно там, где им удобно, и не переплачивали за доставку, если ошибочно указали не адрес получателя или изменилось место получения.

"Мы решили, что наши клиенты не должны платить за это, поэтому теперь услуга переадресации для посылок, которые еще в пути, бесплатна", - добавила она.

Без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат

если переадресация по адресу, то нужно будет оплатить доставку курьером

Как воспользоваться услугой

Заказать переадресацию может каждый через мобильное приложение Новой почты или бизнес-кабинет на сайте.

Для того чтобы воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении, нужно:

выбрать отправку, которую нужно переадресовать

выбрать услугу "Переадресация"

заполнить данные о новом месте доставки

нажать "Изменить место доставки"

Важно, если вы изменили место получения уже после того, как посылка прибыла или была передана для доставки курьеру, то доставка будет платной и рассчитывается как для новой отправки.