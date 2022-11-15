Как пользоваться свечами и генераторами, чтобы не было пожара: это важно знать
Во время отключении электроэнергии часто из-за неосторожного обращения с огнем может возникнуть пожар. Сейчас украинцы стали активно использовать свечи и генераторы. Но следует знать о правилах безопасности, чтобы предотвратить возникновение непредвиденных ситуаций.
Об этом сообщили на странице Киевской городской государственной администрации в Telegram.
Как использовать свечи
В первую очередь важно помнить, что свечи можно зажигать только для освещения, а не для отопления помещения или разогрева пищи.
В частности, при использовании необходимо:
- использовать невысокие, стойкие и металлические подсвечники;
- держать зажженную свечу на безопасном расстоянии от одежды и других предметов;
- не оставлять свечи без присмотра;
- не ставить зажженную свечу в доступном для детей месте;
- гасить и выбрасывать свечу, когда остается 2 см парафина/воска;
- не ложиться спать, не погасив свечи.
Правила использования генераторов
Следует знать, как обращаться с генератором, чтобы не произошло пожара и других несчастных случаев. Важно ни в коем случае не оставлять приборы без присмотра и запастись огнетушителем.
В частности, чтобы пользоваться генератором, необходимо:
- покупать только сертифицированную продукцию и в лицензированных точках продаж;
- внимательно следовать инструкциям изготовителя;
- генераторы и топливо следует использовать только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей;
- держать сухим и защищенным от дождя или затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током;
- перед тем как заправлять генератор, дайте ему остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть;
- установите детекторы угарного газа.
Как использовать газовые горелки
Именно на газовых горелках можно готовить еду и греть воду в самые тяжелые времена. Но в этом вопросе особое внимание следует уделить не только выбору, но и правилам безопасности.
Есть много случаев, когда люди обгорели при взрыве газовой горелки.
Поэтому украинцам при использовании важно:
- покупать только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж;
- соблюдать инструкцию и проверять целостность баллончика (с помощью мыльного раствора можно проверить отсутствие следов утечки газа);
- использовать в помещении, где есть вентиляция;
- держать подальше от солнечных лучей;
- не устанавливать на поверхности электроплит.
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