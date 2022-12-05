Что делать, если в бачке омывателя замерзла жидкость: эти способы быстро решат проблему

Обычно, как бы люди не готовились к зиме, она всегда для всех наступает неожиданно. Поэтому часто водители до последнего используют летнюю жидкость и не заменяют ее морозостойкой.

Как быстро разморозить омывайку в авто - читайте ниже .

Некоторым водителям, у которых бачок омывателя сменный, очень повезло. Все потому, что его достаточно просто отсоединить и ненадолго занести в теплое помещение.

Когда лед в бачке растает, его можно подогреть и устанавливать на место. Теплую жидкость затем прогоните по системе, которая растопит лед дальше в шлангах и форсунках.

Как быстро разморозить

Кипяток

Таков вариант для рискованных. Все потому, что от высокой температуры пластик бачка может треснуть. Также важно, чтобы машина находилась при плюсовой температуре.

Немногие знают, но кипяток на морозе замерзает гораздо быстрее, чем жидкость комнатной температуры.

Горячая омывайка

Зимняя омывающая жидкость не замерзает и быстро передает тепло в бачке. Важно следить, чтобы лед растаял до переполнения бачка. В противном случае летняя жидкость очень быстро замерзнет снова.

Забрать холодную жидкость для замены ее горячей можно с помощью распылителя и длинной трубки.

Спирт

Теплый спирт из-за небольших морозов и малого количества льда в бачке может помочь.

Фен

Фен для сушки волос поможет при незначительных морозах. Когда на улице -15 ° C, то уже понадобится строительный фен.

Горячий воздух нужно подавать издалека в горловину. Важно следить, чтобы не расплавился пластик.