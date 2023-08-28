Как бесплатно получить протез и кому государство их гарантирует

Сейчас для получения качественного протеза не всегда нужно ждать установления инвалидности. Кроме того, граждане Украины могут быть обеспечены протезными изделиями за счет государственного бюджета.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте далее в материале Styler.

Нужно ли платить

Протезирование в Украине - бесплатное. Чтобы получить качественный протез, не нужно собирать деньги и ехать за границу. Средства на это ежегодно закладывают в государственный бюджет.

Бесплатное протезирование и обеспечение средствами реабилитации осуществляется на основании постановления Кабинета министров №321, принятого 5 апреля 2012 года. Согласно документу, к техническим средствам реабилитации людей с ампутацией конечностей относятся, в частности:

протезно-ортопедические изделия (в том числе ортопедическая обувь)

специальные средства для самообслуживания и ухода

средства для передвижения

вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема

мебель и оборудование

специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Лица с инвалидностью не только обеспечиваются техническими и другими средствами реабилитации, но и получают по желанию компенсацию за соответствующие самостоятельно приобретенные технические и другие средства реабилитации (в порядке очередности согласно индивидуальной программе реабилитации).

Постановление предусматривает как бесплатное протезирование, так и периодическую смену протезных изделий. При непарной ампутации плановая замена осуществляется один раз в три года, при парной - один раз в год.

Государство также покрывает обслуживание и ремонт протеза.

Кому гарантируют бесплатные протезы

Получить бесплатный протез имеют право все украинцы (не только военные).

Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протеза не нужно ждать установления инвалидности. В других случаях - установление инвалидности необходимо.

В целом социальные гарантии по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации распространяются на:

военнослужащих и служащих правоохранительных органов

ветеранов

пострадавших от войны гражданских лиц

людей с инвалидностью (получивших инвалидность не из-за боевых действий)

детей с инвалидностью

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Военные ныне снабжаются двумя видами протезов: механическими и электрическими, а сумма компенсации для них - втрое больше по сравнению с гражданскими.

Максимальная компенсация стоимости протеза - два миллиона гривен (сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности протеза как верхних, так и нижних конечностей).

Для каждого типа протеза правительство определяет граничную стоимость. Тип протеза определяет либо военно-врачебная комиссия, либо протезное предприятие.

Как получить помощь от государства

Подать документы для бесплатного получения протезов по государственной программе можно несколькими способами:

обратиться к социальному работнику (если вы находитесь в больнице и он там есть)

обратиться к врачу (в больнице) с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет подать документы

обратиться в ближайший ЦПАУ (центр предоставления административных услуг)

обратиться в местный орган социальной защиты населения

воспользоваться электронным кабинетом лица с инвалидностью (онлайн)

Какие документы необходимы

Для первичной регистрации на получение помощи от государства необходимо иметь заключение одной из специализированных комиссий:

медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)

врачебно-консультативной комиссии (ВКК)

военно-врачебной комиссии (ВВК)

Если вы подаете документы онлайн, достаточно будет сканированной копии или фотокопии.

Кроме того, необходимо будет предоставить:

паспорт гражданина Украины (постоянный/временный вид на жительство; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; временное удостоверение гражданина Украины)

идентификационный код (справку о присвоении индивидуального налогового номера - ИНН)

Для детского протезирования требуются свидетельство о рождении и документы родителей (или заменяющих их лиц).

Военным следует подготовить также:

справку об обстоятельствах травмы от командира воинской части

удостоверение участника боевых действий - УБД (при наличии)

Что делать дальше

После первоначальной подачи документов необходимо:

зарегистрироваться в электронном кабинете лица с инвалидностью (если вы не сделали этого раньше)

получить (дождаться) в нем направление на обеспечение протезом

рассмотреть перечень протезных предприятий (центров реабилитации и протезирования), производящих вспомогательные средства реабилитации (ВСР), и выбрать одно из них

обратиться к выбранному предприятию любым способом (онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения)

подать на это предприятие официальную заявку (в бумажной или электронной форме)

загрузить фото или сканкопию заявки в электронный кабинет (если подаете заявку через него)

Если все документы собраны и заявка на протезное предприятие подана, его специалисты подписывают с вами все необходимые бумаги и начинают изготовлять протез.

В этот период работники предприятия могут обращаться к вам для уточнения необходимой информации, параметров, приглашать на примерку и т.д.

В простых случаях для изготовления бесплатного протеза достаточно около трех недель. В среднем протезное предприятие должно предоставить готовое изделие в течение 45 рабочих дней.

Максимальное же время ожидания - с момента подачи документов до обеспечения протезом - три месяца.

При получении вспомогательного средства реабилитации не забудьте внимательно изучить его технические характеристики, ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и забрать талон на гарантийное обслуживание.