В Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании от "Спасаем жизнь" и Protez Hub

В Украине начала работу образовательная онлайн-платформа "База знаний: Protez Hub" для специалистов в области протезирования конечностей и пострадавших. Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам - бесплатный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Онлайн-платформа позволит понять последовательность этапов реабилитации и протезирования пострадавших от момента травмирования до возвращения домой с протезом; разобраться в процессе избрания протеза; а также четче очертить роль различных специалистов в восстановлении потерявшего конечность человека.

Платформу запустили гуманитарная инициатива группы "Метинвест" "Спасаем жизнь" и Protez Hub. На создание ресурса "Метинвест" направил более 2,5 млн. грн.

"Протезирование и реабилитация людей, потерявших конечности в результате войны, - одно из больших направлений работы инициативы "Спасаем жизнь". Совместную с Protez Hub программу сейчас проходят 42 военнослужащих и мирных жителей, а 10 из них уже получили протезы. Создание образовательной платформы - важное составляющая возвращение пострадавших к полноценной жизни. Она позволит шаг за шагом пройти все этапы протезирования и восстановления, осознать потребности людей с ампутациями и повысить качество медицинских услуг", - отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Обучение медицинского персонала направлено на более качественное предоставление услуг по протезированию конечностей и сопутствующей реабилитации.

Платформа содержит 5 курсов: реабилитационных, для специалистов по протезированию и уходу за пациентами. Курсы состоят из 34 видеолекций от 16 украинских и зарубежных практиков, экспертов и ученых.

К лекциям прилагаются материалы, которые пользователи смогут распечатать и использовать каждый день. После окончания учебы участники получат сертификаты согласованного с Министерством здравоохранения Украины образца.

"Команда Protez Hub помогает развивать отрасль протезирования конечностей в Украине с 2015 года. Создание платформы "База знаний: Protez Hub" было логичным и своевременным решением, и я искренне горжусь тем, что мы воплотили его в жизнь. Я благодарна нашим партнерам "Спасаем Жизнь "компании Метинвест за то, что они поняли важность разработки и существования такого ресурса и поддержали эту идею", – говорит Антонина Кумко, президент Protez Hub.

Напомним, инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро. Украинцы получили более 4 тысяч тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы - медпрепараты, расходные материалы и оборудование более чем на 246 тысяч евро.