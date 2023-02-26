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В США основали фонд по протезированию украинских военных, - Пентагон

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Флорида, Воскресенье 26 февраля 2023 03:21
В США основали фонд по протезированию украинских военных, - Пентагон Фонд: В США основали фонд по протезированию украинских военных (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Выходцы из Украины основали в США фонд, помогающий бойцам ВСУ, потерявшим конечности, получить дорогостоящие протезы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Минобороны США Stars and Stripes.

По данным издания, фонд функционирует в штате Флорида, его основатель Ирина Ващук-Дисципио вывозит раненых при помощи брата, который служит в ВСУ.

Деньги на протезы фонд собирает через пожертвования. При этом Ващук пожаловалась изданию, что за год работы найти финансирование становится все сложней.

При этом протезы для украинских военных обходятся фонду в 25-30 тысяч долларов каждый. Один из клиентов фонда Руслан Тищенко рассказал, что потерял ногу, когда пытался заминировать линию фронта противотанковыми минами.

Другой украинский военный подорвался на мине и потерял обе ноги.

"Мы полагаемся на пожертвования, чтобы иметь возможность доставить сюда каждого солдата. Больше всего жертвуют, в основном, американцы", - рассказала основательница фонда.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство обороны Украины планирует усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий.

Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что сейчас Минцифры и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана в "Дії".

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