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Как родителям узнать, буллят ли ребенка: советы психолога

Понедельник 29 апреля 2024 18:44
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Как родителям узнать, буллят ли ребенка: советы психолога Светлана Арефния (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Психолог Светлана Арефния, которая известна по многим шоу канала СТБ, ответила, как родителям понять по своему ребенку, что его буллят.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью кандидата психологических наук Славе Демину.

Как понять, что ребенка буллят

По словам Светланы, родители не должны терять контакт со своим ребенком. Они постоянно должны коммуницировать с ним.

Однако это сработает только в том случае, если предварительно налажено общение.

"Вы спрашиваете ребенка, что с тобой не так, возможно, тебя кто-то обижает. Но здесь важный момент: если у вас была налажена предварительная коммуникация. То есть, если вы до этого не интересовались жизнью своего ребенка, а теперь, по типу: "А что с тобой не так?", то ничего не поможет, ребенок не откроется", - посоветовала психолог.

Также она отметила, что ребенок должен чувствовать, что за ним стоят безопасные и заботливые родители.

Этот здоровый интерес родителей, говорит Арефния, и даст возможность делиться своими переживаниями.

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