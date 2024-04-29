Как родителям узнать, буллят ли ребенка: советы психолога

Психолог Светлана Арефния, которая известна по многим шоу канала СТБ, ответила, как родителям понять по своему ребенку, что его буллят.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью кандидата психологических наук Славе Демину .

Как понять, что ребенка буллят

По словам Светланы, родители не должны терять контакт со своим ребенком. Они постоянно должны коммуницировать с ним.

Однако это сработает только в том случае, если предварительно налажено общение.

"Вы спрашиваете ребенка, что с тобой не так, возможно, тебя кто-то обижает. Но здесь важный момент: если у вас была налажена предварительная коммуникация. То есть, если вы до этого не интересовались жизнью своего ребенка, а теперь, по типу: "А что с тобой не так?", то ничего не поможет, ребенок не откроется", - посоветовала психолог.

Также она отметила, что ребенок должен чувствовать, что за ним стоят безопасные и заботливые родители.

Этот здоровый интерес родителей, говорит Арефния, и даст возможность делиться своими переживаниями.