Психолог назвала 10 угроз для ментального здоровья, которые нужно контролировать

Из-за войны украинцы находятся в постоянном стрессе, который может негативно отразиться на ментальном здоровье. Но это не единственная угроза, в бытовой жизни есть ряд убеждений, которые тоже способны нарушить психическую стабильность человека.

О 10 угроз для ментального здоровья, которые нужно контролировать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ольги Голентовской в Instagram .

Отрицательные мысли, накручивание, пессимизм

Надо осознать, что мысль - это еще не истина, а просто идея, порожденная вашим разумом. Следите, чтобы не путать свои предположения с проверенными фактами. Тренируйте критическое мышление, не додумывайте лишнего, не зацикливайтесь на своих накрутках, а лучше проверяйте их реальностью.

Ритуалы и магическое мышление

В основе этого - беспокойство, вы переживаете за события, большинство из которых никогда не произойдут, однако кажется, что именно выбранный ритуал помогает помочь беде.

В чем ловушка - мыслям придается особое значение, они подпитывают тревогу человека и он попадает в зависимость от них.

Избегание

Это одно из проявлений защитного поведения. Такая стратегия лишает человека корректирующего опыта. Если человек не попытается что-то сделать, то не будет знать, ей это по силам. Чем больше человек избегает чего-то, тем больше теряет уверенность в себе, поэтому рискует тревожиться на постоянной основе.

Настроение

Настроение часто определяет, какой будет ваша реальность. Если ваш эмоциональный фон - это апатия, отчаяние и раздражение, то каким будет ваше поведение? Ваша работа заключается не в том, чтобы избавиться от эмоций, а в том, чтобы не поддаваться им. Как следствие вы прибегнете к эффективному поведению и получите желаемые результаты.

Режим и график

Если у вас нет дисциплины и организованности, вы рискуете попасть в ловушку хаоса, поэтому планируйте хотя бы на ближайшую перспективу.

Варианты планировки:

дела, приносящие радость и наполнение

дела, предусматривающие достижение твоих целей

что я должен сделать, чтобы начать выполнять то, чего обычно избегаю

дела, отражающие мои жизненные ценности

Смирение

Смирение интересам другим отнимает у вас возможность почувствовать, что именно вам нужно, поэтому со временем вы перестаете понимать, чего вы хотите сами.

Конечно, ваше покорное поведение нравится людям, но как же быть с вашими желаниями? Со временем вы начинаете воспринимать свои "хочу", как неважные мелочи. В результате складывается картина мира, в которой вы тоже неважны.

Чрезмерные требования

У человека есть постоянное ощущение, что нужно стать лучше, оправдать чьи-то ожидания. В бесконечной погоне за идеальностью человек рискует потерять себя, свои желания и ценности.

Зависимости

Сюда же входят трудности с самоконтролем, импульсивность, компенсация собственной уязвимости. Проблема в том, что это может дать кратковременное улучшение состояния, а дальше возникает атрофия навыков саморегулирования, нивелируются любые другие жизненные интересы, происходят изменения во всех направлениях жизни.

Круг общения и взаимодействия

Ваша обстановка во многом на вас влияет и определяет ваши жизненные ориентиры. Отфильтруйте круг людей, с которыми общаетесь, иногда берите паузу или даже разрывайте определенные связи. Также не следует делать выводы о себе на основе мнений других.

Чувство вины

Оно может расшатать так, что перевернется ваш мир вверх дном. И это тоже существенный риск для ментального здоровья. Это чувство способно разрушать вас изнутри. В вашей голове есть ряд убеждений, по которым ты оцениваешь правильность своих действий и поступков других относительно себя и в целом. Такие убеждения часто провоцируют и усиливают вину.

Но ведь ваши убеждения могут быть ложными, навязанными вам. Мы можем ощущать навязанную вину под давлением чужих ожиданий. Часто берем на себя вину за то, что реально совсем не имеет к нам никакого отношения или другие вынуждают в это поверить.