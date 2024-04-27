Как перестать быть "серой мышкой" и наконец-то проявить свой потенциал

Подавляющее большинство людей боятся осуждения, им трудно ставить в приоритете свои желания и стремиться к их реализации. Чтобы не оконфузиться, они лишний раз не проявляют себя, при постоянном таком поведении они превращаются в "серых мышей", которые никому не интересны и не отличаются в толпе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ольги Голентовской в Instagram .

Почему трудно себя проявлять

"Каждый из нас на уровне своих базовых настроек может проявиться сполна. В противном случае есть риск уничтожать свое я", - говорит психолог.

Чтобы вырваться из сетей страха, нужно осознать, что ваша тревога о мнении других питается тем значением, которое вы придаете ситуации.

"Прекращайте додумывать, кто что скажет и какой вывод сделает. Вы не можете это знать точно, поскольку не читаете мнения других", - говорит Голентовская.

Когда человеку страшно в какой-то ситуации, потому что он боится оконфузиться, это побуждает прибегать к защитному поведению - чрезмерным требованиям к себе или избеганию взаимодействия.

"Такое защитное поведение - огромная ловушка, потому что не дает развития, новых убеждений о себе и возможности сломать эту схему. Поэтому старайтесь действовать иначе", - советует психолог.

Что людям мешает себя проявить (скриншот)

Как перестать быть "серой мышкой"

Попробуйте что-то новое - новые модели мышления и поведения помогают сломать укоренившиеся жизненные сценарии. Итак, постоянно ставьте себе новые задачи и выполняйте их.

Начните с простых вещей - например, напишите комментарий незнакомому человеку, либо сделайте комментарий баристе, запишитесь в какое-либо сообщество или на групповые занятия.

Продумайте оптимальный темп для изменений, который впишется в ваш график, потому что практика требует времени.

Между настойчивостью и прогрессом есть связь - на пути к любым изменениям случаются разочарования. Ваши инвестирования в проявление будут действенны, если вы продолжите движение дальше.

Фиксируйте свой прогресс. На самом деле, очень важно замечать свои результаты.

Ведите дневник. Записывайте, что вы сделали по-другому, в дневнике работайте со своими мыслями и убеждениями.

Оцените свое состояние по 10-балльной шкале. Конечно, встречаться со своими страхами тяжело. Многие разочаровываются, если не видят результата, но у вас они будут записаны в дневник.

Не доказывайте никому и ничего. Держите фокус внимания на себе, а не на других, избегайте сравнения с другими людьми. Вы ведь не знаете, какая у них жизненная драма и обстоятельства.

Будьте к себе хорошим другом, а не деспотом. В режиме последнего варианта вы всегда найдете к чему придраться и демотивировать себя.