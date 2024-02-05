Как alyona alyona выглядела в детстве и юности: редкие фото

В финале Нацотбора на Евровидение 2024 года победу одержал дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней “Teresa & Maria” и именно им представится честь представлять Украину на престижном песенном конкурсе в Мальме.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам посмотреть, как выглядела украинская реперша Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы) в детстве и юности.

Как выглядела реперка в детстве

Алена Савраненко родилась 14 июня в 1991 году в селе Капитановка Кировоградской области. Как известно, свои тексты она писала еще с детства, но широкой публике они стали известны уже с наступлением популярности исполнительницы.

Так выглядела Алена Алена в детстве (фото:instagram.com/alyona.alyona.official, facebook.com/alyona.alyona.official)

Когда Алене исполнилось 13 лет, семья переехала в поселок городского типа Барышевка. С 15 лет она подрабатывала продавщицей на рынке, кассиршей, коллекторшей, уборщицей.

Савраненко получила два высших образования, окончила Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды.

До начала увлечения рэпом работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в поселке Барышевка Киевской области, также заведующей детсадом в селе Дерновка под Киевом. Увлечение музыкой у девушки было всю жизнь.

На фотографиях можно увидеть, с каким увлечением она поет в юности.

Алена Алена в юности (фото:instagram.com/alyona.alyona.official, facebook.com/alyona.alyona.official)