Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства
Дональд Трамп заявил, что его цель - остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он напомнил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News
"У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - заявил Трамп.
Трамп назвал это важной победой для "демократии" и "свободы".
Он также пообещал раскрыть "славную судьбу Америки" и создать лучшее будущее для граждан, добавив, что его миссия - вернуть стране величие.
Призвав к единству, Трамп сказал, что пришло время оставить разногласия последних лет в прошлом.
"Наш успех объединит нас", - отметил он, выразив уверенность в том, что США смогут достичь поставленных целей.
Выборы в США
Президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября. На пост президента претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.
Политолог Олег Саакян предупредил о вероятности внутреннего кризиса в США после завершения выборов.
Подробнее о результатах голосования можно узнать в материале РБК-Украина.
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