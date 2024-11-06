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Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства

Среда 06 ноября 2024 10:05
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Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Дональд Трамп заявил, что его цель - остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он напомнил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News

"У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - заявил Трамп.

Трамп назвал это важной победой для "демократии" и "свободы".

Он также пообещал раскрыть "славную судьбу Америки" и создать лучшее будущее для граждан, добавив, что его миссия - вернуть стране величие.

Призвав к единству, Трамп сказал, что пришло время оставить разногласия последних лет в прошлом.

"Наш успех объединит нас", - отметил он, выразив уверенность в том, что США смогут достичь поставленных целей.

Выборы в США

Президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября. На пост президента претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Политолог Олег Саакян предупредил о вероятности внутреннего кризиса в США после завершения выборов.

Подробнее о результатах голосования можно узнать в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп Выборы в США
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Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства
Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства
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