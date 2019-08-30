Jaguar, метро та кінь: на чому їздять члени Кабміну

Новий Кабінет міністрів був затверджений Верховною Радою під час її першого засідання в четвер, 29 серпня. Народні депутати підтримали склад уряду з 17 осіб, 281 голосами, а за прем'єр-міністра Олексія Гончарука проголосувало 290 народних обранців. Якими засобами пересування володіють деякі з них, в матеріалі Styler.

Так, наймолодший прем'єр-міністр за всю історію України, 35-річний Олексій Гончарук, їздить на Jaguar X-TYPE 2007 року випуску. Вартість такого авто становить від 10 до 12 тисяч доларів.

Jaguar X-TYPE 2007 (ілюстративне фото: drom.ru)

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба їздить на бюджетному Peugeot 206 2002 року випуску. В Україні таку машину можна придбати за 4-5 тисяч доларів.

Peugeot 206 2002 (ілюстративне фото: drive2.ru)

А ось у Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації, судячи з декларації, свого автомобіля немає. Ймовірно, на роботу він добирається на метро або ж на таксі.

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відповідно до задекларованого майна, їздить на Volvo C30 2009-го року. Зараз таке авто можна купити за 10 тисяч доларів.

Volvo C30 2009 (ілюстративне фото: wikipedia.org)

У Оксани Маркарової, яка залишилася в Кабміні Зеленського з минулого уряду, авто в декларації немає. Зате вона володіє власним племінним конем.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, задекларував відразу два авто марки Nissan - Qashqai і X-Trail, обидва 2017 року випуску. Загальна вартість двох автомобілів становить приблизно 60 тисяч доларів.

Nissan Qashqai 2007 (ілюстративне фото: nissan-qashqai.infocar.ua)

Міністр оборони Андрій Загороднюк також володіє елітним позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado 2010 вартістю близько 34 тисяч доларів.

Toyota Land Cruiser Prado 2010 (ілюстративне фото: toyota.autoportal.ua)

Міністр закордонних Вадим Пристайко їздить на BMW X1 2017 року випуску. Вартість такого авто коливається в межах 26-29 тисяч доларів.

BMW X1 2017 (ілюстративне фото: autofakty.com)

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський володіє чи не найдорожчою машиною в автопарку Кабміну - Range Rover Sport, 2016 року за 87 тисяч доларів.

Range Rover Sport 2016 (ілюстративне фото: lloydmotorgroup.com

Варто відзначити, що у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова досі офіційно немає машини. Також без автомобіля і міністр соцполітики Юлія Соколовська.

До речі, нещодавно з'ясувалося, що діти нового генерального прокурара Руслана Рябошапки не є громадянами України.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський нецензурно вилаявся у Верховній Раді під час обговорення закону про зняття депутатської недоторканності.