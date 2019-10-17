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Гравець збірної України Малиновський увійшов до збірної тижня Євро-2020

Новини » Спорт    17.10.2019 - 00:04
Гравець збірної України Малиновський увійшов до збірної тижня Євро-2020
Фото: Малиновський в матчі проти Португалії (facebook.com/ffukraine)

Хавбек потрапив у компанію разом з іншими світовими зірками

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський потрапив в символічну збірну за підсумками ігрового тижня кваліфікації Євро-2020 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляється Twitter організації.

Хавбек в матчі з командою Литви (2:0) оформив дубль, а з Португалією (2:1) зіграв повну зустріч.

Також в команду тижні увійшли воротар Мерт Гюнок (Туреччина), захисники Меріх Демірал (Туреччина), Андрій Семенов (Росія) і Рогві Бальдвінссон (Фарерські острови), хавбеки Еран Захави (Ізраїль), Денис Черишев (Росія) і Джон Макгинн (Шотландія) , а також форварди Роберт Левандовський (Польща), Харрі Кейн (Англія) і Ромелу Лукаку (Бельгія).

Завдяки перемозі над чинними чемпіонами Європи команда Андрія Шевченка достроково вийшла на Євро-2020.

Окрім того, збірна України може потрапити в першу корзину при жеребкуванні чемпіонату Європи 2020 року. Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в заключному поєдинку відбору Євро-2020 з Сербією, який пройде 17 листопада в Белграді.

Дострокові путівки на турнір також завоювали Бельгія, Італія, Росія, Польща та Іспанія.

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