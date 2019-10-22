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Малиновський забив дебютний гол за "Аталанту" в матчі Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    22.10.2019 - 23:37
Малиновський забив дебютний гол за "Аталанту" в матчі Ліги чемпіонів
Фото: Руслан Малиновський (facebook.com/atalantabc)

Українець реалізував пенальті в ворота "Манчестер Сіті"

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив свій дебютний гол за італійську "Аталанту" в матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Про це повідомляється в Twitter клубу.

Рефері на 28 хвилині гри призначив пенальті у ворота англійців за фол Фернандіньо на Ілічіч. Виконати 11-метровий було довірено саме Руслану Малиновському, який холоднокровно розвів по різних кутах м'яч і воротаря "городян" Едерсона Мораеса.

Це перший гол і результативна дія українця за "Аталанту". Сама гра стала для українця 10 за італійський клуб у всіх турнірах.

У підсумку поєдинок завершився перемогою англійського клубу з рахунком 5:1. Таким чином, українець став автором єдиного гола у складі "Аталанти" в цій грі.

Нагадаємо, інший гравець збірної України Олександр Зінченко пропускає матч "Манчестер Сіті" з "Аталантою" через травму коліна. Найближчим часом він пройде медичне обстеження, яке визначить ступінь серйозності травми, а також терміни його відновлення.

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