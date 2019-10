Малиновський забив дебютний гол за "Аталанту" в матчі Ліги чемпіонів

#ManCityAtalanta 0-1 28'



GOOOLLL!!! RUSLAAANNN MALINOVSKYYYIII!!!#Malinovskyi spiazza Ederson e porta in vantaggio l'Atalanta!!!

Malinovskyi scores on penalty and ATALANTA LEAD!!! #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/gahGVs7atk