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Відомий український футболіст працює вантажником в маркеті : "я дуже хочу повернутися"

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Понеділок 06 грудня 2021 15:42
Відомий український футболіст працює вантажником в маркеті : "я дуже хочу повернутися" Фото: Відомий футболіст Роман Максимюк працює вантажником в магазині (sport.ua)
Автор: Анна Шиканова

Відомий український футболіст Роман Максимюк дав інтерв'ю і зізнався, що зараз працює вантажником в одному з супермаркетів Луцька.

У нього за плечима багаторічний досвід у футболі і є тренерська ліцензія.

Про це він розповів в інтерв'ю для FanDay.

Хто такий Роман Максимюк

Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в Биткові, Івано-Франківської області.

У 1991 році почав грати за ФК "Прикарпаття", потім його запросили грати в "Зеніт".

У 1999 році вона навіть став володарем Кубка Росії. Після - він повернувся в Україну, де став грати за київську команду "Динамо" і став чемпіоном України сезону 1999-2000.

2008 року перейшов до казахського "Атирау", виступав за команду"Казахмис". У 2010 році перейшов до "Чорноморця".

У 2011 році вирішив завершити футбольну кар'єру. Бронзовий призер чемпіонатів України у 2001 і 2004 році.

Зіграв п'ять матчів у складі збірної України з футболу на позиції півзахисника.

У 2017 році з'явилося оголошення про те, що він стане головним тренером ФК "Тернопіль", але через кілька днів стало відомо, що він пішов з команди.

Двічі був одружений. Перша дружина залишила спортсмена заради його колеги - Алієва. У Луцьку одружився вдруге.

Як склалося життя відомого футболіста

Зараз Максимюк живе в Луцьку і працює вантажником в одному з супермаркетів. Він зізнається, що хотів би повернутися у футбол.

"Я зараз працюю вантажником в одному з супермаркетів Луцька. Ось така у мене склалося життя. У мене є тренерська Ліцензія і я хотів би повернутися у футбол". - розповів спортсмен в інтерв'ю.

Він також зізнався, що не розуміє, чому непублічні українці можуть вільно їздити на заробітки в Росію.

"От скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу в Росію? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то йому відразу кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього", - сказав футболіст.

Максимюк не впевнений, що прийняв би пропозицію про роботу від російських футбольних клубів.

"Я дуже хочу повернутися у футбол. Якби пропозиція з Росії надійшла, то я не знаю, що б зробив", - підкреслив спортсмен.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися деталі затримання Мілевського СБУ.

А також розповідали про те, що відомий футболіст чекає дитину від племінниці своєї колишньої дружини.

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