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Мілевський розіграв своє затримання СБУшниками? Що відомо про інцидент

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Київ, Понеділок 06 грудня 2021 12:00
Мілевський розіграв своє затримання СБУшниками? Що відомо про інцидент Фото: Артема Мілевського затримали СБУшники? (instagram com timi1010)
Автор: Людмила Жукова

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський потрапив у неоднозначну ситуацію в центрі Києва. Його начебто жорстко затримали співробітники СБУ в ресторані "Бохо".

Всі подробиці про цей інцидент читайте в нашому матеріалі.

Чому це постановка

У ЗМІ з'явилася інформація ніби Мілевський разом зі своїм агентом Олександром Панковим були в київському ресторані "Бохо", а потім їх жорстко затримала СБУ.

На відео показано, як силовики повалили Артема на підлогу, а потім вивели з приміщення.

"Причина затримання - невідома, як і те, що сталося з екс-форвардом "Динамо" надалі", - пишуть у ЗМІ.

Якщо подивитися в аккаунт Instagram агента Мілевського - Панкова - то 5 грудня, ввечері, він був на день народженні в приватному будинку. Святкували день народження блогерки Олександри Смидюк.

На вечірці веселилися гості і грав діджей, шампанське лилося рікою. Залишається неясним, як міг опинитися Панков після цього в ресторані "Бохо".

Мілевський розіграв своє затримання СБУшниками? Що відомо про інцидентМілевський розіграв своє затримання СБУшниками? Що відомо про інцидент

Скріншот (instagram.com/pankov_agent)

Як ми раніше писали, Мілевський завершив кар'єру футболіста.

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