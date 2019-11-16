ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відомий танцюрист назвав слабке місце Олени Кравець: усі деталі

STYLERЖиття    16.11.2019 - 20:24
Відомий танцюрист назвав слабке місце Олени Кравець: усі деталі
Танці з зірками 2019: Макс Леонов і Олена Кравець (фото: instagram.com/maksleonov_official)

Танці з зірками 2019 минулого тижня покинула пара Олени Кравець і Макса Леонова

Дванадцятий випуск Танців з зірками 2019 покинула Олена Кравець, яка танцювала на проекті разом з Максом Леоновим. Завтра, 17 листопада, за перемогу будуть боротися чотири пари танцюристів. Тим часом Макс Леонов в інтерв'ю "Фактам" розповів, що відбувалося за лаштунками танцювального шоу, і чого найбільше не вистачило Олені Кравець.

Танцюрист розповів, що протягом всього дня перед прямим ефіром проекту у нього було відчуття, що щось може піти не так. На це навіть вказували події, які траплялися весь день.

Відомий танцюрист назвав слабке місце Олени Кравець: усі деталі

Олена Кравець і Макс Леонов (фото: instagram.com/lennykravets)

"Це підводило мене все ближче до думки, що сьогоднішній ефір для нашої пари може стати завершальним", – зазначив Леонов.

Він заявив, що їх танцювальній парі не вистачило глядацьким СМС. Крім того, оцінки суддів також зіграли свою роль у той вечір. При цьому самим слабким місцем Кравець на паркеті Леонов назвав четвер.

Відомий танцюрист назвав слабке місце Олени Кравець: усі деталі

Олена Кравець і Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)

За його словами, саме по четвергах у них нічого не виходило, Олена сильно втомлювалася і забувала свої рухи. Але в п'ятницю вона приходила до тями і у неї відкривалося друге дихання.

Леонов також розповів, що між ефірами у них самий спокійний день був понеділок. Але і в цей день вони збиралися на каналі і обговорювали плани на наступний прямий ефір. З вівторка тренування починалися о 10-11 годині ранку і закінчувалися о 11-12 годині вечора. В день ефіру тренуватися вони починали в 11 ранку.

Танцюрист зізнався, що найбільш важким танцем в технічному і емоційному плані був пасодобль. Коли вони репетирували, то в період постановки їх не раз відвідувала думка зійти з дистанції, але вони залишилися боротися до кінця.

Олена Кравець згадала про перше побачення з чоловіком і розповіла про сімейну традицію Кравець потроллила свою участь у Танцях з зірками (відео)
Новини України Олена Кравець
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся