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Кравець несподівано відреагувала на свій виліт з Танців з зірками 2019

STYLERПерсони    14.11.2019 - 08:59
Кравець несподівано відреагувала на свій виліт з Танців з зірками 2019
Олена Кравець згадала свою участь у шоу (фото: kvartal95.com)

Олена Кравець емоційно прокоментувала свій виліт з Танців з зірками

Олена Кравець несподівано піддалася спогадам про свою участь у Танцях з зірками 2019. Учасниця Кварталу 95 вилетіла з шоу ще 12 тижнів тому, але свій виліт з програми вирішила прокоментувати тільки зараз. Артистка зробила це на своїй сторінці в Instagram, де вона розмістила колаж з фотографій з танцюристами, які допомагали їй готуватися до шоу.

"Пара номер тринадцять. Тринадцять історій... і тринадцять життів, які ми станцювали. Ми все сказали – собі і паркету, на крок не дійшовши до ефіру 13... Це було красиво, яскраво і сильно, боляче, весело, чесно, деколи навиворіт. І дякую Йому, що в моїй книзі життя з'явилися такі кольорові картинки. Розлетілися всі блискітки, згасли софіти, в титрах залишивши лише головних героїв. Їх теж 13... тих, кому вдячна, що тепер ця цифра буде щасливою", - написала під знімками Кравець.

Кравець несподівано відреагувала на свій виліт з Танців з зірками 2019Олена Кравець згадала свою участь у шоу (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, що дванадцятий випуск Танців з зірками 2019 залишила дуже яскрава пара - гумористка Олена Кравець та її партнер Макс Леонов. Незважаючи на те, що за результатами голосування суддів, найменшу кількість балів набрали Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар, після "танцю за життя" пара Кравець - Леонов попрощалася з участю у проекті.

Елена Кравец в Танцах со звездами 2019 ((instagram.com/lennykravets)

Стала прикладом: Кухар емоційно прокоментувала виліт Кравець з Танців з зірками 2019 Ганьба і сором: мережа різко відреагувала на виліт Кравець з Танців з зірками
Новини України Олена Кравець
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