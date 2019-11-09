Дуже висушила тіло: зірка Танців з зірками 2019 схудла на 10 кілограмів після шоу

Людмила Барбір була фавориткою глядачів ( прес-служба 1+1)

На Танцях з зірками 2019 Людмила Барбір дуже сильно схудла

На Танцях з зірками 2019 Людмила Барбір була однією з найяскравіших учасниць. Глядачі активно її підтримували і вважали фавориткою, також люди обіцяли їй перемогу в популярному шоу. Після свого вильоту з програми матір і ведуча 1+1 розповіла, як їй вдалося схуднути. За її словами, п'ять кілограмів вона скинула для участі в шоу, а п'ять вже в результаті щоденних виснажливих репетицій. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Фактам".

Людмила зізналася, що з таким напруженим графіком тренувань іноді дозволяла собі та смаколики.

"Відкоригувала своє харчування з дієтологом. У мене було п'ять прийомів їжі в день, виключалися продукти з вмістом глютену. Відчувала себе комфортно, легко дотримуватися такого режиму. Коли вже занадто "висушила" своє тіло, мені почали говорити, що треба би поправитися. І я стала дозволяти собі трохи більше солодкого, іноді навіть булочку або піцу. Але все це просто спалювалося організмом", - поділилася Барбір.

Також екс-учасниця "Танців" зізналася, що на шоу вернула собі свою колишню фізичну форму.

"До того, як мене запросили на проект, я схудла на п'ять кілограмів. За час шоу скинула ще п'ять. Але, зізнаюся, особливо не стежила за вагою. Відчувала себе відмінно. Можна сказати, що повернула свою колишню форму", - зізналася Людмила.

Людмила Барбір і її партнер по танцях Женя Кіт (YouTube)