Відомий продюсер розкрив справжнє обличчя Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі нещодавно приголомшили весь світ заявою про відмову отримувати фінансування за рахунок держави, а також склали свої повноваження. Телеведучий Шон Хенніті вважає, що це рішення було прийняте Меган Маркл і пов'язано з не найкращими спонуканнями. Продюсер Лінда Маклафлін назвала герцогиню зарозумілою.

Британський телеведучий не перший раз коментує дії знаменитості. У листопаді він відгукувався про Меган Маркл як про "нахабну". У недавньому шоу, продюсер Лінда Маклафлін і Хенніті обговорили "Brexit" герцогів Сассекських.

Зокрема, зірка Fox News і Маклафлін задалися питанням, чому герцогиня не брала участь у зустрічі з іншими членами королівської сім'ї разом з Гаррі, щоб пояснити цілі та причини необхідності співпраці з Канадою.

"Мені не сподобалося, що Меган навіть не підійшла до телефону, оскільки вона була в Канаді, і її запросили взяти участь у цій зустрічі", - сказав Хенніті.

Продюсер назвала Меган Маркл зарозумілою.

"Так, вона дуже зарозуміла. Вона в одній з тих ліберальних еліт, ви знаєте?" - вставила Маклафлін.

На цьому тижні королева провела зустріч у своєму заміському маєтку Сандрингем з Гаррі, принцом Чарльзом і принцом Вільямом. Повідомляється, що Меган була запрошена на цю зустріч з Канади, де вона в даний час проживає.

"Зрештою, Меган вирішила, що їй не потрібно було приєднуватися", - йдеться в заяві Букінгемського палацу, повідомляє People.

Для Хенніті, рішення Меган не приєднатися до зустрічі було зневажливим до королеви, яка є 93-річною бабусею Гаррі. На думку Маклафлін, те, що вона не подзвонила, вказує на наявність конфлікту в королівській родині.

Нагадаємо, стало відомо, що принц Гаррі ще до одруження з Меган Маркл хотів віддалитися від королівської сім'ї.