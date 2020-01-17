План втечі: принц Гаррі ще до одруження з Меган Маркл хотів віддалитися від королівської сім'ї

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принц Гаррі ще більше об'єднала спільна проблема - неприйняття королівським двором

Королівський двір Великобританії відомий своєю закритістю. На публіці представники монаршої родини показують приклад ідеальної сім'ї. Однак за палацовими стінами велика родина Єлизавети ІІ переживає кризу. А відмова Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків (офіційна заява прозвучала 8 січня 2020) лише оголила проблеми великої родини. Як з'ясувалося, не тільки у Меган Маркл була причина втратити довіру до нових родичів. Принц Гаррі також довгий час виношував ідею віддалитися від королівської сім'ї.

Так, молодший брат принца Вільяма хотів відмовитися від своїх обов'язків ще до зустрічі з Меган. Проте ніяк не міг на це зважитися під вантажем постійного тиску з боку більш впливових родичів і старшого брата. Зустріч і одруження з Маркл лише надала принцу впевненості. А в своїй коханій Гаррі явно побачив людину, яка його підтримає. Про це виданню Daily Mail розповіла королівський журналіст Ребекка Інгліш, яка останні 14 років супроводжувала не тільки принца Гаррі, але й інших членів монаршої родини у їх офіційних поїздках по всьому світу. За такий термін у Гаррі встигла сформуватися довіра до Ребекки і він час від часу ділився з нею найпотаємнішим.

Одна з таких розмов відбувся між Гаррі і журналісткою під час візиту благодійної організації Гаррі Sentebale в Лесото. Тут за рахунок фонду була побудована школа для сиріт зі Снідом.

За словами журналістки, коли вона писала статтю про поїздку, до неї підійшов Гаррі, якому було цікаво, що саме про нього пише Інгліш. Між ними зав'язалася розмова. Принц зізнався журналістці, що завжди хотів бути простим хлопчиком. І в принципі таким і став - просто з "більш глибокими кишенями і великою кількістю будинків".

"Кілька разів під час подорожей по світу він говорив мені про те, що просто мріє піти від всього цього... Поки він не почав зустрічати з Меган, його найбільшим бажанням було виїхати і жити в Африку", - згадує журналіст в коментарі Daily Mail.

Принц Гаррі під час одного з африканських візитів. Малаві, 2019 (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королівський біограф вважає, що це одна з головних рис характеру, яка швидко зблизила Меган і Гаррі - прагнення до незалежності і бажання робити те, що хочеться. Не дивно, що герцог Сассекський так швидко підтримав рішення своєї дружини виїхати подалі від королівського двору. Тепер пара може робити все, що їм завгодно, не чекаючи схвалення або осуду Єлизавети ІІ.

“Меган відчувала, що мусить бігти, бо життя в королівській родині було гнітючим. Відтепер вона нарешті може дихати і жити повним життям", - говорила якось подруга герцогині виданню Daily Mail.

Герцоги Сассекські з сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилася інформація про "істинну" причини відходу Меган Марлк з королівської родини. Після весілля з принцом Гаррі на "чужу" Меган буквально обрушилася хвиля критики і поганих чуток, що публікуються в пресі. Меган розраховувала, що її нова сім'я заступитися за неї і виступить з якоюсь офіційною позицією. Проте королівський двір мовчав. Більш того, деякі родичі також холодно ставилися до дружини принца Гаррі. Меган розцінила таку позицію королівської сім'ї як "зрадуа" і "ніж у спину". І з тих пір ніяких довірливо-теплих відносин між герцогинею Сассекською та іншими членами монаршої родини не було.

Крім того, така ситуація могла негативно позначитися на Арчі (малюк народився 6 травня 2019 року). Герцогиня Сассекська серйозно задумалася про майбутнє свого первістка. Її навіть терзали панічні атаки, безсоння.

Вся ця напружена ситуація з родичами допомогла Меган остаточно утвердитися у своєму рішенні віддалитися від Двору.