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Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: "бунт та сила"

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Понеділок 15 листопада 2021 20:01
Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: "бунт та сила" Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення Олена Усенко (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Переможниця національного відбору на "Дитяче Євробачення 2021" Олена Усенко знялася в сміливій фотосесії. Вона приміряла яскраві образи, в які увійшла спеціально для неї створена куртка, розписана словами з її пісні. Стилістом і дизайнером Олени Усенко стала Юлія Рознатовська.

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"Олена - сильна особистість, її характер вже сформований. Тому мені як стилісту не потрібно було нічого вигадувати нового: я просто відштовхнулася від образу цілісної та сильної артистки. Єдиний експеримент - це спідниця, Олена категорично не носить сукні у звичайному житті, тому для неї це було спробою побачити її інакше", - розповіла Рознатовська.

Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;

Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Фото: Анастасія Мантач

На фото Олена позує в одязі та аксесуарах, які спеціально підібрані та створені для фотосету.

"Ми створили чорну шкіряну куртку, яка повністю розписана текстом пісні Vazhil. Поєднання слів і текстури має саме той ефект, до якого ми прагнули: показати міць, мужність, силу і відповідальність учасниці від України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення 2021", - поділилася дизайнер.

Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 Олена Усенко залишилася задоволена втіленням різних образів під час фотозйомок.

"Фотосесія була чудова! Я обожнюю бути в кадрі. Задумка фотосесії була показати мене справжню, що я можу бути різна", - поділилася враженнями Усенко.

Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: &quot;бунт та сила&quot;

Фото: Анастасія Мантач

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно знати про переможницю Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021.

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