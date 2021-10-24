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Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021 (відео)

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Неділя 24 жовтня 2021 20:40
Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021 (відео) Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2021 виграла Олена Усенко (фото: instagram.com/ellen_usenko)
Автор: Дмитрий Войналович

Олена Усенко представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021, яке відбудеться у Парижі 19 грудня.

Про це стало відомо у неділю, 24 жовтня під час фіналу Національного відбору, який транслювався на телеканалі UA: КУЛЬТУРА.


Як обирали представника України на Дитяче Євробачення 2021

Олену Усенко з-поміж 11 учасників визначили за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування глядачів.

Дівчинка виконувала авторську пісню "Важіль" і отримала від членів журі 52 бали, від глядачів 11 балів, загалом - 63 бали.

Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021 (відео)

Олена Усенко виграла Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2021 (instagram.com/junioreurovisionofficial)

"Я хочу сказати усім величезне дякую. Дякую Олександру Балабанову, тому що перемогою минулого року ти дав мені стимул. Я говорю величезне "дякую" усім членам журі! Моя пісня називається "Важіль". Важіль - це про ухвалення рішення, рішення бути щасливим", - прокоментувала свою перемогу у Нацвідборі Олена.


Що відомо про Олену Усенко

Олені 14 років, вона живе у місті Біла Церква. Навчається у Katapulta Art Music School.

Минулого року брала участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення й потрапила у фінал. Крім того, дівчина "засвітилася" у кількох популярних телевізійних талант-шоу, зокрема - "Голос. Діти".

А ще Олена знімалася у кліпі Злати Огнєвіч.

Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021 (відео)Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021 (відео)Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021 (відео)Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021 (відео)

Олена Усенко (фото: instagram.com/ellen_usenko)

Зазначимо, що цього року Дитяче Євробачення пройде вже вдев'ятнадцяте.

Франція виборола право проводити пісенний конкурс завдяки перемозі Valentina з піснею "J'imagine".

Україну минулого року представляв Олександр Балабанов. Він зайняв на Дитячому Євробаченні 2020 сьоме місце.

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