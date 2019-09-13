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Мене навчили там співати: українська співачка пояснила свій переїзд до Москви (відео)

STYLERПерсони    13.09.2019 - 17:26
Мене навчили там співати: українська співачка пояснила свій переїзд до Москви (відео)
Аліна Гросу пояснила, чому переїхала в Росію (колаж: РБК-Україна)

Співачка також розповіла про те, чому розірвала контракт з Лепсом

Українська співачка Аліна Гросу, яка прославилася в Україні ще будучи дитиною, кілька років тому переїхала в Росію. Про це 24-річна уродженка Чернівців розповіла в інтерв'ю "СЛАВА +", яке вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

За словами співачки, вона захотіла спробувати себе на іншому поприщі і відправилася в Москву, щоб реалізувати свою мрію. У 2010 році Гросу стала студенткою ВДІКу.

"Я вирішила спробувати себе в іншому напрямку в іншій країні, щоб не було штампу. У ВДІКу я пообіцяла, що буду менше співати, тому що все-таки попсовість вбиває мистецтво, яке дають педагоги, великі творці", - розповіла Аліна.

Крім того, Гросу зізналася, що зйомки в серіалах і кіно приносять їй менше грошей, ніж музика. Дівчина скаржиться, що через п'ять років все ще не позбулася статусу починаючої актриси.

Мене навчили там співати: українська співачка пояснила свій переїзд до Москви (відео)

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu/)

Висловилася співачка і про співпрацю з Григорієм Лепсом, з якою її зв'язував контракт.

Гросу розповіла, що в продюсерському центрі Лепса її навчили співати наживо. Але від самого Григорія Лепса вона отримувала мало уваги.

Незважаючи на те, що в минулому році Аліна Гросу розірвала з російським виконавцем і продюсером контракт, вона досить тепло про нього відгукується.

"Лепс був для мене як приклад. Він - один з небагатьох артистів, коли на сцені немає нічого зайвого", - додала Гросу.

А причиною розриву ділових відносин стало те, що Григорій Лепс хотів зробити з Гросу співачку жанру шансон.

Аліна Гросу пояснила, чому переїхала до Москви (відео: YouTube/Люкс ФМ)

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