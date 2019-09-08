Ми це зробили: Анастасія Приходько повінчалася з чоловіком після 6 років шлюбу (фото)

Анастасія Приходько повінчалася з чоловіком (Фото: колаж РБК-Україна)

Анастасія Приходько поділилася в мережі яскравими знімками з церемонії

Відома співачка Анастасія Приходько, яка вирішила піти в політику і стати народним депутатом від партії "Батьківщина", повінчалася зі своїм чоловіком Олександром. Артистка обвінчалася в церкві в Києві і 8 вересня поділилася знімками на своїй сторінці в Facebook.

Фото з церемонії вінчання 32-річна Анастасія підписала лаконічною, але емоційною фразою: "Ми це зробили!"

Шлюб Приходько зі своїм однокласником Олександром був укладений в 2013 році. Сьогодні, через 6 років після розпису, чоловік і дружина вирішили зміцнити свій союз церковним благословенням.

Анастасія Приходько повінчалася з чоловіком (Фото з Facebook-сторінки)

Сімейну пару привітав заступник голови постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами в Київському міськраді, депутат від партії ВО "Батьківщина" Ігор Галайчук, який був присутній на церемонії.

"Дорогі наші Анастасія та Олександр! Від усієї душі вітаємо вас з цим таїнством. Ви повінчалися, а значить вам навіки судилося бути разом, жити в радості і благополуччя, любові і розумінні. Нехай так буде завжди, нехай ваш шлюб буде благословенний на небесах і щасливим на землі. Нехай Господь пошле вашій родині благодать, щастя, мир і світлу надію. Многая Літа!" - підписав він кадри в мережі.

Анастасія Приходько повінчалася в церкві в Києві (Фото з Facebook-сторінки)

Також у своїй Instagram Приходько зізналася, що відчуває величезне щастя від події.

Нагадаємо, що шлюб з Олександром став другим для артистки. У 2015 році у них народився син.

Додамо, що на церемонії вінчання також була присутня старша дочка Анастасії Нанна (її батьком є абхазька бізнесмен Нурік Кухілава).

Як повідомлялося раніше, у березні Анастасія Приходько розповіла про трагедію в сім'ї та повідомила, що померла її бабуся, яка була для неї другом і наставником. Крім того, виконавиця поділилася зворушливими спогадами, які пов'язували її з родичкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анастасія Приходько оголосила про те, що уходить зі сцени.

А також ми повідомляли про те, що мати Приходько прокоментувала її відхід зі сцени.