Зміни торкнуться кожного: розкриті деталі зміни закону "Про працю"

Закон "Про працю" в Україні буде регулювати трудові відносини між роботодавцями і найманими працівниками. У Верховну Раду подано підготовлений урядом законопроект "Про працю", який повинен замінити Кодекс законів про працю (Кзпп), що діє з 1971 року. Українців чекає ряд нововведень у сфері трудового права.

Майбутній закон "Про працю" невеликий – у ньому всього 98 статей і досить об'ємні прикінцеві положення, які вносять зміни або відміняють кілька десятків законів, в тому числі і чинний КЗпП.

Що змінилося:

Докладний письмовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим і є основним документом при вирішенні трудових спорів.

У договір працівник має право внести індивідуальні пропозиції щодо штрафів і компенсацій за порушення роботодавцем умов договору (наприклад, затримка зарплати). Але тільки при обопільній згоді сторін.

Скасовано необхідність отримання згоди працівника на його переведення на тимчасову або постійну роботу на тому підприємстві, де він працює, або на інше підприємство, в іншу місцевість.

Випробувальний термін зафіксовано не більше 3 місяців. Зараз 1 місяць для робочих професій, до 3 місяців для фахівців і до 6 місяців – для керівників.

Забороняється будь-яка дискримінація у сфері трудових відносин залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, походження, віку, стану здоров'я і т. д. Забороняється будь-яке упереджене ставлення в сфері праці і мобінг (цькування), неоднакова оплата праці за аналогічну роботу. Ці положення є і в чинному законодавстві, але розширені, наприклад, в частині мобінгу, стану здоров'я.

Трудові книжки переводяться в електронну форму.

Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів.

Графік роботи: в межах 40-годинного робочого тижня можливе встановлення гнучкого графіка і віддаленої роботи. Зараз це не врегульовано.

Стало більше різновидів трудових договорів. Сенс їх у тому, що працівникові йде страховий стаж, необхідний для пенсії.

Встановлена доплата за роботу у важких, шкідливих і небезпечних умовах праці – не менше 4% від зарплати.

Скасована натуральна оплата праці за рішенням роботодавця (зерном, цукром тощо), тільки грошима.

Вводяться різні терміни попередження про майбутнє звільнення: для відпрацьованого менше 6 місяців – за 15 днів, рік і більше – за 30 днів, 5 років і більше – 60 днів, понад 10 років – 90 днів.

Працівника можна звільнити негайно, без його згоди, але сплативши йому подвійну зарплату, наприклад, не за два місяці, а за чотири місяці вперед. Зараз такої норми немає.

Працівника можна звільнити без його згоди, якщо він хворіє не лише 120 днів поспіль, але і понад 150 календарних днів протягом року. А також якщо він 10 днів не був на роботі і невідомо, де він, а зв'язку з ним немає. Зараз треба дочекатися виходу на роботу або з'ясувати, що працівник, наприклад, помер.

Працівник може вимагати звільнення за строковим трудовим договором, якщо роботодавець не виконує умови договору: не платить зарплату, не забезпечує роботою. Але при цьому зобов'язаний подати докази.

Виключені такі статті як звільнення за прогул, поява в нетверезому стані або під впливом наркотиків, крадіжки. Це розцінюється як порушення трудового договору і в ньому це має бути зазначено.

Експерти відзначають як плюси, так і мінуси законопроекту. Президент Всеукраїнської асоціації кадровиків Вікторія Липчанський вважає, що потрібні додаткові норми регулювання відносин між роботодавцем та найманим робітником.

"Я не бачу в новому законопроекті додаткових норм, які дозволяють звільнити працюючого співробітника. Але є неприємні моменти для тих, хто багато хворіє. Це норма про звільнення без згоди працівника, якщо він перебував на лікарняному 150 і більше днів у році. Зараз можна звільнити людину, яка хворіє 4 місяці, але поспіль. Тобто можна прохворіти 119 днів, вийти на день на роботу і знову піти на лікарняний. Виключені статті про звільнення за прогул, пияцтво, злодійство, невиконання своїх обов'язків, як я розумію, будуть вважатися порушенням трудового договору, і на цій підставі працівник може бути звільнений", - вважає експерт.