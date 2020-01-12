Изменения коснутся каждого: раскрыты детали изменения закона "О труде"

Закон "О труде" в Украине будет регулировать трудовые отношения между работодателями и наемными работниками. В Верховную Раду подан подготовленный правительством законопроект "О труде", который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года. Украинцев ожидает ряд новшеств в сфере трудового права.
Будущий закон "О труде" небольшой – в нем всего 98 статей и весьма объемные заключительные положения, которые вносят изменения или отменяют несколько десятков законов, в том числе и действующий КЗоТ.
Что изменилось:
- Подробный письменный договор между работником и работодателем становится обязательным и является основным документом при решении трудовых споров.
- В договор работник имеет право внести индивидуальные предложения по штрафам и компенсациям за нарушение работодателем условий договора (например, задержка зарплаты). Но только при обоюдном согласии сторон.
- Отменена необходимость получения согласия работника на его перевод на временную или постоянную работу на том предприятии, где он работает, либо на другое предприятие, в другую местность.
- Испытательный срок зафиксирован не более 3 месяцев. Сейчас 1 месяц для рабочих профессий, до 3 месяцев для специалистов и до 6 месяцев – для руководителей.
- Запрещается любая дискриминация в сфере трудовых отношений в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, происхождения, возраста, состояния здоровья и т. д. Запрещается любое предвзятое отношение в сфере труда и моббинг (травля), неодинаковая оплата труда за аналогичную работу. Эти положения есть и в действующем законодательстве, но расширены, например, в части моббинга, состояния здоровья.
- Трудовые книжки переводятся в электронную форму.
- Отпуск за свой счет увеличен с 15 до 30 календарных дней.
- График работы: в пределах 40-часовой рабочей недели возможно установление гибкого графика и удаленной работы. Сейчас это не урегулировано.
- Стало больше разновидностей трудовых договоров. Смысл их в том, что работнику идет страховой стаж, необходимый для пенсии.
- Установлена доплата за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда – не менее 4% от зарплаты.
- Отменена натуральная оплата труда по решению работодателя (зерном, сахаром и т. д.), только деньгами.
- Вводятся различные сроки предупреждения о будущем увольнении: для отработавшего меньше 6 месяцев – за 15 дней, год и более – за 30 дней, 5 лет и более – 60 дней, свыше 10 лет – 90 дней.
- Работника можно уволить немедленно, без его согласия, но оплатив ему двойную зарплату, например, не за два месяца, а за четыре месяца вперед. Сейчас такой нормы нет.
- Работника можно уволить без его согласия, если он болеет не только 120 дней подряд, но и свыше 150 календарных дней в течение года. А также если он 10 дней не был на работе и неизвестно где он, а связи с ним нет. Сейчас надо дождаться выхода на работу либо выяснить, что работник, например, умер.
- Работник может потребовать увольнения по срочному трудовому договору, если работодатель не выполняет условия договора: не платит зарплату, не обеспечивает работой. Но при этом обязан подать доказательства.
- Исключены такие статьи как увольнение за прогул, появление в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков, воровство. Это расценивается как нарушение трудового договора и в нем это должно быть указано.
Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы законопроекта. Президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская считает, что нужны дополнительные нормы регулирования отношений между работодателем и наемным рабочим.
"Я не вижу в новом законопроекте дополнительных норм, позволяющих уволить работающего сотрудника. Но есть неприятные моменты для тех, кто много болеет. Это норма об увольнении без согласия работника, если он находился на больничном 150 и более дней в году. Сейчас можно уволить человека, болеющего 4 месяца, но подряд. То есть можно проболеть 119 дней, выйти на день на работу и снова уйти на больничный. Исключенные статьи об увольнении за прогул, пьянство, воровство, невыполнение своих обязанностей, как я понимаю, будут считаться нарушением трудового договора, и на этом основании работник может быть уволен", - считает эксперт.