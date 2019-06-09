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Орієнтуйтеся по дитині: Комаровський розвінчав міфи про літній відпочинок

STYLERЖиття    09.06.2019 - 22:26
Орієнтуйтеся по дитині: Комаровський розвінчав міфи про літній відпочинок
Комаровський розвінчав міфи про відпочинок (Колаж РБК-Україна)

Комаровський розповів, що найважливіше в оздоровлення малюків

Комаровский розповів, чи можна з маленькою дитиною їхати у відпустку в гори і розвінчав деякі міфи про відпочинок з дітьми на море.

Доктору Комаровському поставили питання про те, чи можна з трирічною дитиною поїхати на відпочинок в гори, до прикладу, в Альпи, і чи не викличе у малюка підйом на канатних дорогах гірську хворобу. На що дитячий лікар відповів, що з трирічною дитиною можна їздити в гори і немає ніяких протипоказань. Проте він порадив орієнтуватися по малюкові і стежити за його станом і адаптацією.

"Практично впевнений, що все буде безпечно, якщо відразу після підйому не будете навантажувати його фізично і постежите за його станом. Якщо у нього задишка, то це не значить, що йому протипоказана висота і відпочинок в горах, просто орієнтуйтеся на вік і враховуйте можливості адаптації маленької дитини", - зазначив Комаровський.

Також він пояснив, що поїздка на море з дитиною повинна бути максимально комфортною і безпечною, а їхати тільки заради того, щоб поплавати в морі, але при цьому жити в жахливих умовах – не варто. Для повноцінного відпочинку дитині потрібно:

  • Нормальне житло.
  • Нормальне харчування.
  • Безпечна вода.
  • Можливість отримання якісної медичної послуги в разі необхідності.

Комаровський розвінчав міф про відпочинок на морі (YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Комаровський назвав причини проблеми травлення у дітей.

А також писали про те, що доктор Комаровський розвінчав черговий міф про застуди.

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