Уникайте цих помилок у спілкуванні з поліцією: українським водіям дали важливу пораду

Як не варто поводитися під час розмови з поліцією, розповіли в " Твоя машина ".

Нервозність і метушливість

Якщо водій поспішає, він починає підганяти патрульного і сподівається на розуміння. Але така поведінка може спрацювати в "мінус", оскільки ніхто не любить, коли його підганяють. І така квапливість може викликати підозру. Є ймовірність, що документи будуть перевіряти більш ретельно і повільно.

Дорікання

Водії нерідко починають дорікати інспектору в тому, що їх зупинили незаслужено і на дорозі повно "справжніх порушників". Хоча водія могли зупинити для звичайної перевірки - поліція влаштовує профілактичні рейди й може зупиняти всіх підряд.

Фамільярність

Переходити з представником правоохоронних органів на "ти" - дуже погана ідея. Недосвідчений водій може порахувати, що таке звернення прискорить процес повірки документів і розташує Інспектора, але ефект найчастіше буває зворотний.

Зарозумілість і хамство

Інспектор поліції зобов'язаний представитися і назвати водієві причину зупинки. Не варто відразу ж накидатися на нього з вимогами та звинуваченнями. Неприязнь і хамство не може закінчитися добре і за образу можуть притягнути до відповідальності за статтею Кримінального кодексу або КУпАП.

Провокаційні питання

Поліція може ставити провокаційні запитання водієві в стилі: "Порушуємо?" або "Який знак тільки що проїхали?". Це робиться для того, щоб збити з пантелику водія. Не варто відповідати на такі питання і краще акуратно запитати: "Ви виявили правопорушення?". Якщо водій почне самостійно шукати своє порушення або відповідати на провокаційні питання, то виявиться не у виграшному становищі перед інспектором. І не забувайте наполягати на складанні протоколу.