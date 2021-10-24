ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Уникайте цих помилок у спілкуванні з поліцією: українським водіям дали важливу пораду

Новость на русском →
Неділя 24 жовтня 2021 09:45
Уникайте цих помилок у спілкуванні з поліцією: українським водіям дали важливу пораду Фото: водіям розповіли, як не можна поводитися з поліцією (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українські водії часто роблять помилки при спілкуванні з інспектором поліції. Поведінка водія може насторожити співробітника правоохоронних органів і додати неприємностей.

Як не варто поводитися під час розмови з поліцією, розповіли в "Твоя машина".

Нервозність і метушливість

Якщо водій поспішає, він починає підганяти патрульного і сподівається на розуміння. Але така поведінка може спрацювати в "мінус", оскільки ніхто не любить, коли його підганяють. І така квапливість може викликати підозру. Є ймовірність, що документи будуть перевіряти більш ретельно і повільно.

Дорікання

Водії нерідко починають дорікати інспектору в тому, що їх зупинили незаслужено і на дорозі повно "справжніх порушників". Хоча водія могли зупинити для звичайної перевірки - поліція влаштовує профілактичні рейди й може зупиняти всіх підряд.

Фамільярність

Переходити з представником правоохоронних органів на "ти" - дуже погана ідея. Недосвідчений водій може порахувати, що таке звернення прискорить процес повірки документів і розташує Інспектора, але ефект найчастіше буває зворотний.

Зарозумілість і хамство

Інспектор поліції зобов'язаний представитися і назвати водієві причину зупинки. Не варто відразу ж накидатися на нього з вимогами та звинуваченнями. Неприязнь і хамство не може закінчитися добре і за образу можуть притягнути до відповідальності за статтею Кримінального кодексу або КУпАП.

Провокаційні питання

Поліція може ставити провокаційні запитання водієві в стилі: "Порушуємо?" або "Який знак тільки що проїхали?". Це робиться для того, щоб збити з пантелику водія. Не варто відповідати на такі питання і краще акуратно запитати: "Ви виявили правопорушення?". Якщо водій почне самостійно шукати своє порушення або відповідати на провокаційні питання, то виявиться не у виграшному становищі перед інспектором. І не забувайте наполягати на складанні протоколу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звуки автомобіля розкажуть водієві про несправність.

А також розповідали про те, як водіїв "розводять" на штрафи за п'яну їзду.

Читайте РБК-Україна в Google News
водители Автомобільний рух Водійське посвідчення
LITE
Свято 24 жовтня: що заборонено, а що потрібно зробити обов'язково
Свято 24 жовтня: що заборонено, а що потрібно зробити обов'язково