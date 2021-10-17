Слухаємо свій автомобіль: які звуки розкажуть вам про несправності
Як по звуку автомобіля швидко визначити поломку (Колаж РБК-Україна)
Діагностика поломок автомобіля не завжди вимагає спеціальних пристосувань. Деякі поломки мають свій характерний звук і досить уважно прислухатися, щоб дізнатися, з чим потрібно бігти в автосервіс.
Як звучать різні несправності автомобіля, розповіли в матеріалі Auto.bigmir.
Діагностувати поломку різних запчастин автомобіля по звуку завдання одночасно просте і складне. Якщо ви знаєте свій автомобіль добре і знаєте всі його звуки, визначити несправність вам буде досить легко. Будь-який сторонній або новий звук машини ви почуєте відразу.
Які поломки можуть давати різні звуки:
Двигун
Трансмісія
Ходової частини
Кермове керування
Гальмо
Амортизатор
Вихлопної системи
Які звуки повинні насторожити
- Свист відразу після запуску двигуна і різкого натискання на газ говорять про знос ременя генератора. Його потрібно затягнути або замінити на новий.
- Обрив ременя ГРМ супроводжується гучним металевим звуком удару. Потрібно негайно заглушити автомобіль.
- Гуркіт на холостому ходу говорить про несправність помпи – її потрібно замінити.
- Якщо від коробки передач на холостому ходу чути гул – зношений підшипник вала або шестерінки.
- Шум або скрегіт при натисканні на педаль зчеплення і звук зникає, якщо її відпустити, то швидше за все з ладу вийшов вижимний підшипник.
- Нерівномірний знос гуми на шинах говорить про те, що потрібно перевірити розвал-сходження.
- Скрипи при їзді по купинах або нерівній дорозі говорять про зношеність кульових опор.
- При повороті керма чітко чутні клацання - несправні ШРУСи.
- Гул при збільшенні швидкості – несправні підшипники півосей.
- Гул з-під коліс при русі – знос ступирних підшипників.
- Стукіт при обертанні керма на нерівній дорозі означає знос релевих тяг.
- Свист нових гальмівних колодок, який триває понад тиждень - говорить про їхній брак.
- Якщо скриплять старі колодки - їх пора замінити та перевірити гальмівні диски.
- Стукіт і поскрипування амортизаторів на нерівній дорозі говорять про їх знос або витікання масла.
- Якщо ваша машина почала гарчати як гоночна - проблеми з вихлопною трубою.
- Якщо ваша вихлопна труба починає "стріляти" - глушник треба терміново міняти.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали найвигіднішу швидкість руху автомобіля для економії палива.