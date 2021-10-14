Водіїв "розводять" на штрафи за п'яну їзду: як не попастися

В Україні почастішали випадки, коли абсолютно тверезим водіям виписують штраф за статтею про водіння напідпитку. Найчастіше в такі ситуації потрапляють водії, які не дуже добре знають процедуру перевірки та законодавство.

Як не потрапити в таку ситуацію і що потрібно знати водіям, розповіли у виданні " Твоя машина ".

Штраф за водіння напідпитку в Україні становить 17 тисяч гривень, і водії можуть втратити право на водіння автомобіля терміном на 1 рік.

Місце проведення огляду

Огляд на наявність алкоголю в крові повинен проводитися в медичному закладі або в спеціально обладнаному пересувному пункті (автомобілі). Такі машини належать закладам охорони здоров'я і повинні відповідати вимогам МОЗ.

Хто може проводити огляд

Проводити перевірку водія має право лікар або фельдшер, які пройшли спеціальне навчання за відповідною програмою.

Як проходить огляд

Лікар повинен перевірити у водія паспорт, особисте посвідчення водія та інші документи автомобіліста. Якщо документів немає, огляд все одно мають право провести. В акті в такій ситуації вказують зовнішні дані особи та ставлять позначку, що дані записані з його слів.

Лабораторні дослідження проводять обов'язково і беруть зразки біологічного середовища. Набирати їх повинні у дві ємності - для первинного дослідження, а друге зберігають 90 днів. Можуть брати слину, сечу, змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук. Якщо такі зразки взяти неможливо, то беруть для аналізу кров.

Огляд в медичному закладі

Такий огляд повинен проводити лікар, який використовує не тільки лабораторні дослідження, а ще й спеціальну вимірювальну техніку з сертифікатом відповідності та свідоцтвом про перевірку. Водій має право ознайомитися з усіма документами, які стосуються його перевірки. При відсутності документів огляд проводити не мають права.

Важливо! Часто замість аналізу слини, сечі, змивів або крові водіям пропонують пройти огляд на алкотестері "драгер", але це є порушенням і такий огляд буде недійсним.

Акт про огляд

За результатами огляду і досліджень складається акт медогляду, і пишеться висновок. Його зміст повинні повідомити водієві в присутності поліції. Акт складається в єдиному екземплярі та залишається в медичному закладі. Висновок огляду складається в трьох примірниках: один – поліції, другий – водієві, третій – залишається у лікарів.

Всі огляди повинні обов'язково реєструватися у відповідних журналах.