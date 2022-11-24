Из круп и носков: как быстро сделать грелку с подручных средств

Частые ракетные обстрелы заставляют украинцев оставаться без отопления и света. Получить тепло в это сложное время можно благодаря домашней грелке.

Домашняя грелка из круп

Такие грелки можно сделать через 5 минут, при этом тепло они будут хранить до получаса. Тогда их можно повторно нагреть и использовать. А когда потребность в них отпадет, то крупу из грелки можно использовать для приготовления пищи.

Что нужно для грелки:

хлопчатобумажные носки или кусок натуральной ткани

гречка, рис или любая другая крупа, можно взять поваренную соль

сушеные травы или цветы - их можно добавить по желанию для успокаивающего аромата.

Как сделать: