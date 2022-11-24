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Из круп и носков: как быстро сделать грелку с подручных средств

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Четверг 24 ноября 2022 12:00
Из круп и носков: как быстро сделать грелку с подручных средств Как сделать своими руками грелку из круп (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Частые ракетные обстрелы заставляют украинцев оставаться без отопления и света. Получить тепло в это сложное время можно благодаря домашней грелке.

Как быстро сделать грелку из подручных средств, читайте в материале Styler.

Домашняя грелка из круп

Такие грелки можно сделать через 5 минут, при этом тепло они будут хранить до получаса. Тогда их можно повторно нагреть и использовать. А когда потребность в них отпадет, то крупу из грелки можно использовать для приготовления пищи.

Что нужно для грелки:

  • хлопчатобумажные носки или кусок натуральной ткани
  • гречка, рис или любая другая крупа, можно взять поваренную соль
  • сушеные травы или цветы - их можно добавить по желанию для успокаивающего аромата.

Как сделать:

  1. Сделайте выкройку для грелки и чехла для нее в любой форме. Сшейте части между собой и оставьте отверстие для наполнителя. Можно взять теплый носок, тогда не придется делать выкройку.
  2. Засыпьте в "грелку" крупу и травы и зашейте или крепко завяжите отверстие веревкой.
  3. Мешочек с наполнителем нагрейте в микроволновке в течение 2-3 минут. Если нет возможности разогреть крупу в микроволновой, то сделайте это на сковороде.
  4. Такую грелку можно класть под одеяло, чтобы подольше сохраняла тепло. Если греть ею руки, она остынет быстрее.

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