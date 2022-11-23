Как быстро очистить воду без фильтров: копеечный способ, спасающий в сегодняшних условиях
В условиях войны украинцам часто приходится оказываться в ситуациях, когда нет доступа к воде. Раздобыть ее можно, спустив с батарей или бойлера, или собрать дождевую. Но перед употреблением следует ее очистить.
В материале Styler мы рассказываем, как можно очистить воду с помощью подручных средств.
Водный фильтр из активированного угля
Это простой и бюджетный вариант. Активированные угли абсорбируют вредные примеси и устраняют неприятные запахи. Именно угольными фильтрами оборудованы бытовые устройства для очистки воды.
Что нужно:
- 50 таблеток активированного угля
- марля или широкий бинт
- вата
- 1, 5 л. пластиковая бутылка из-под воды.
Как изготовить фильтр:
- Для первого слоя фильтра отрежьте дно пластиковой бутылки и вставьте ее горлышком вниз в банку. Отрежьте кусок марли размером 20*20 см и в него заверните вату.
- Измельчите таблетки активированного угля и сложите их в вату - это будет вторым слоем фильтра.
- Третий слой сделайте по той же инструкции, что и первый.
- Выкладывая все слои в импровизированный фильтр, учитывайте, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Так вода будет очищаться не только от вредных примесей и запахов, но и от механических частиц или ржавчины.
Если у вас мало времени и не хотите заниматься изготовлением фильтра, есть более простой вариант очистить воду.
В марлевый мешочек разместите 1 таблетку угля в расчете на 1 литр воды. Опустите его в сосуд с водой на 6-8 часов.
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