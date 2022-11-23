Украина разворачивает "пункты несокрушимости": как их найти
В связи с очередной ракетной атакой по Украине и массовым обесточиванием по всей стране разворачиваются "пункты несокрушимости".
РБК-Украина рассказывает, как их найти и какую помощь там можно получить.
Что такое "пункт несокрушимости"
Эти пункты позиционируются как островки безопасности на случай аварийных отключений электроэнергии, когда нельзя возобновить подачу света в течение нескольких часов. Они работают круглосуточно и бесплатно.
В таких пунктах всегда будет в наличии:
- Тепло
- Вода
- Свет
- Мобильная связь
- Интернет
- Зарядка мобильных устройств
- Места для отдыха
- Обеспечение для мам и детей
- Аптечки
Как найти "пункт несокрушимости"
Проще всего - на специальном сайте nezlamnist.gov.ua. Для удобства есть поле для поиска "пунктов несокрушимости" по конкретному адресу.
Фото: карта "пунктов несокрушимости"
Где находятся "пункты несокрушимости"
На карте такие пункты помечены специальными обозначениями. Обычно они размещаются в стационарных и мобильных пунктах ГСЧС, на железнодорожных вокзалах, в зданиях местных органов власти, областных или районных государственных администраций, школах, детских садах и других общественных местах.
На объектах с генераторами будет бесплатное тепло и подзарядка устройств. Другие услуги могут быть платными на усмотрение владельцев.
Как найти пункты в прифронтовых районах
Из соображений безопасности на карте не показаны "пункты несокрушимости" вблизи линии боевых действий - Донецкая, Запорожская, Харьковская и Херсонская области.
Их адреса можно узнать в органах местного самоуправления, областных и районных военных администрациях.
Сколько человек могут там находиться
В "пунктах несокрушимости" краткосрочно одновременно могут находиться от 40 до 500 человек.
Как узнать, есть ли свободные места
Даже если в пункте много людей, дежурные должны сделать все, чтобы вас принять. В случае острой нехватки свободных мест, будет привлечен персонал, которые сделает все, чтобы каждый человек был обеспечен местом.
Как долго можно оставаться в "пункте несокрушимости"
Временных лимитов нет. Но нужно давать и другим людям получить необходимые услуги.
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