Украина разворачивает "пункты несокрушимости": как их найти

В связи с очередной ракетной атакой по Украине и массовым обесточиванием по всей стране разворачиваются "пункты несокрушимости".

РБК-Украина рассказывает, как их найти и какую помощь там можно получить.

Что такое "пункт несокрушимости"

Эти пункты позиционируются как островки безопасности на случай аварийных отключений электроэнергии, когда нельзя возобновить подачу света в течение нескольких часов. Они работают круглосуточно и бесплатно.

В таких пунктах всегда будет в наличии:

Тепло

Вода

Свет

Мобильная связь

Интернет

Зарядка мобильных устройств

Места для отдыха

Обеспечение для мам и детей

Аптечки

Как найти "пункт несокрушимости"

Проще всего - на специальном сайте nezlamnist.gov.ua. Для удобства есть поле для поиска "пунктов несокрушимости" по конкретному адресу.

Фото: карта "пунктов несокрушимости"

Где находятся "пункты несокрушимости"

На карте такие пункты помечены специальными обозначениями. Обычно они размещаются в стационарных и мобильных пунктах ГСЧС, на железнодорожных вокзалах, в зданиях местных органов власти, областных или районных государственных администраций, школах, детских садах и других общественных местах.

На объектах с генераторами будет бесплатное тепло и подзарядка устройств. Другие услуги могут быть платными на усмотрение владельцев.

Как найти пункты в прифронтовых районах

Из соображений безопасности на карте не показаны "пункты несокрушимости" вблизи линии боевых действий - Донецкая, Запорожская, Харьковская и Херсонская области.

Их адреса можно узнать в органах местного самоуправления, областных и районных военных администрациях.

Сколько человек могут там находиться

В "пунктах несокрушимости" краткосрочно одновременно могут находиться от 40 до 500 человек.

Как узнать, есть ли свободные места

Даже если в пункте много людей, дежурные должны сделать все, чтобы вас принять. В случае острой нехватки свободных мест, будет привлечен персонал, которые сделает все, чтобы каждый человек был обеспечен местом.

Как долго можно оставаться в "пункте несокрушимости"

Временных лимитов нет. Но нужно давать и другим людям получить необходимые услуги.