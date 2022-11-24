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Із круп і шкарпеток: як швидко зробити грілку з підручних засобів

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Четвер 24 листопада 2022 12:00
Із круп і шкарпеток: як швидко зробити грілку з підручних засобів Як зробити своїми руками грілку з круп (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Часті ракетні обстріли змушують українців залишатись без опалення та світла. Отримати тепло у цей непростий час можна завдяки домашній грілці.

Як швидко зробити грілку з підручних засобів, читайте у матеріалі Styler.

Домашня грілка з круп

Такі грілки можна зробити за 5 хвилин, при цьому тепло вони зберігатимуть до пів години. Тоді їх можна повторно нагрівати та заново використовувати. А коли потреба у них відпаде, то крупу з грілки можна використати для приготування їжі.

Що потрібно для грілки:

  • бавовняні шкарпетки чи шматок натуральної тканини
  • гречка, рис або будь-яка інша крупа, можна взяти кухонну сіль
  • сушені трави або квіти - їх можна додати за бажанням для заспокійливого аромату.

Як зробити:

  1. Зробіть викройку для грілки і чохла для неї у довільній формі. Зшийте частини між собою і залиште отвір для наповнювача. Можна взяти теплу шкарпетку, тоді не доведеться робити викройку.
  2. Засипте у "грілку" крупу та трави і зашийте або міцно зав'яжіть отвір мотузкою.
  3. Мішечок із наповнювачем нагрійте у мікрохвильовій протягом 2-3 хвилини. Якщо немає змоги розігріти крупу у мікрохвильовій, то зробіть це на сковороді.
  4. Таку грілку можна класти під ковдру, щоб довше зберігала тепло. Якщо гріти нею руки, то вона охолоне швидше.

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