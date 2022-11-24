Із круп і шкарпеток: як швидко зробити грілку з підручних засобів

Часті ракетні обстріли змушують українців залишатись без опалення та світла. Отримати тепло у цей непростий час можна завдяки домашній грілці.

Домашня грілка з круп

Такі грілки можна зробити за 5 хвилин, при цьому тепло вони зберігатимуть до пів години. Тоді їх можна повторно нагрівати та заново використовувати. А коли потреба у них відпаде, то крупу з грілки можна використати для приготування їжі.

Що потрібно для грілки:

бавовняні шкарпетки чи шматок натуральної тканини

гречка, рис або будь-яка інша крупа, можна взяти кухонну сіль

сушені трави або квіти - їх можна додати за бажанням для заспокійливого аромату.

Як зробити: