С чем носить белую рубашку: 5 удачных сочетаний, чтобы выглядеть как настоящая француженка

Француженки славятся тем, что умеют носить базовые вещи так, что их образы выглядят безупречно и совершенно нескучно. Кажется, что это врожденный талант, но на самом деле они просто обладают несколькими простыми секретами удачных сочетаний, легко повторяемых.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает пять стильных образов с белой рубашкой, которые помогут вам почувствовать себя настоящей парижанкой.

С коротким сарафаном из плотного материала

Начало сентября - идеальное время для образов в школьной эстетике, и парижанки прекрасно это знают. Вместо надоевших плиссированных юбок они предпочитают короткие сарафаны.

Чтобы добиться нужного эффекта, выбирайте слегка расклешенные модели. Важно отметить, что сарафан имеет самый лучший вид, если он выполнен из плотной костюмной ткани или бархата - такие материалы отлично подойдут для создания многослойных образов.

С чем носить белую рубашку, чтобы выглядеть стильно (фото: instagram.com/franziskanazarenus)

С мини и белыми носками

Короткая юбка - любимый "партнер" белой рубашки у француженок. Для создания элегантного парижского образа лучше выбрать однотонную мини-юбку А-силуэта. Обжатые модели могут сделать лук слишком провокационным, а чрезмерно пышные юбки - упростить его. Важно уделить внимание деталям: чтобы придать наряду нотку стилю преппи, добавьте короткие белые носки.

С чем носить белую рубашку, чтобы выглядеть стильно (фото: instagram.com/ elisalevallois )

С однотонными капри

Начало осени - идеальное время, чтобы еще немного насладиться пожилыми вещами. В 2024 году француженки особенно полюбили капри. Ведь кто из них не мечтает походить на элегантную Одри Гепберн, которая обожала эти укороченные штаны?

Чтобы такой образ выглядел гармонично и не искажал пропорции фигуры, следует выбрать удлиненную блузу, доходящую до середины бедра. А для низа лучше остановиться на однотонных капри классического черного цвета, чтобы сохранить "парижскую" атмосферу образа.

С чем носить белую рубашку, чтобы выглядеть стильно (фото: instagram.com/paola_cossentino)

С брюками в классическом стиле

Большинство француженок остаются верны классическому стилю: в их гардеробе всегда найдется пара прямых костюмных брюк или палаццо из того же материала.

Такой низ совершенно сочетается с базовой рубашкой. Чтобы образ не выглядел слишком скучным, можно поиграть с выбором обуви: для создания романтического аутфита добавьте балетки, а если хотите придать луку чуть-чуть строгости, выберите ботильоны с острым мысом.

С чем носить белую рубашку, чтобы выглядеть стильно (фото: instagram.com/clairerose)

С джинсами синего или голубого цвета

Джинсы - один из самых любимых предметов гардероба француженок, и они умело включают его в почти любой образ. Белая рубашка и деним - идеальная пара. Фасон джинсов может быть любым от узких прямых до расклешенных моделей. Однако с цветом денима эксперименты нежелательны: парижанки остаются верны синим и голубым оттенкам, даже не рассматривая черные или серые варианты.

С чем носить белую рубашку, чтобы выглядеть стильно (фото: instagram.com/taina.csg)