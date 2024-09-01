Если надоели классические черные брюки: 6 смелых вариантов для офиса и на каждый день

Осень у многих ассоциируется с теплыми и уютными свитерами, кожаными куртками, тренчами и, конечно же, классическими черными брюками. Эту практичную вещь можно носить как в школу и институт, так и в офис или же комбинировать с нарядным верхом для выхода в свет. Но если вам надоел скучный черный цвет, решайтесь на смелые эксперименты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие расцветки присмотреть на осенний сезон, чтобы быть в тренде.

Хаки

Цвет хаки становится все более популярным в 2024 году. Этот трендовый цвет землистого оттенка хорошо сочетается с другими естественными тонами, такими как коричневый и бежевый, но выглядит особенно изысканно, если носить его с насыщенными бордовыми или масляно-желтыми.

Стильный лук с брюками цвета хаки (фото: instagram.com/monikh)

Белый

Белый и все оттенки молочного - мастхев на переходной сезон между летом и осенью. Носить их можно с черным или темно-синим, чтобы придать глубину вашему образу, или сочетать с более ярким оттенком, наслаждаясь оставшимися неделями летнего солнца.

Белые брюки всегда выглядят стильно и нарядно (фото: instagram.com/sylviemus_)

Синий

Брюки насыщенного синего оттенка или, как его еще называют "нави", всегда будут выглядеть дорого и элегантно. Сочетайте их с рубашкой оверсайз для свежего взгляда на офисную одежду или с футболкой свободного кроя и кроссовками для непринужденного образа вне работы.

Синие брюки тоже подойдут для офиса (фото: instagram.com/deborabrosa)



Красный

Алый оттенок, который был на пике популярности в 2023 году, все еще в моде. Самый модный вариант на осень - рубиново-красные брюки. Сочетайте их с вязаными вещами или белой футболкой для создания шикарного силуэта, который вам никогда не надоест.

Красный все еще в моде (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Коричневый

Коричневый цвет - самый актуальный осенью 2024 года, особенно его насыщенный шоколадный оттенок. Этот шикарный тренд хорошо сочетается с кремовыми и бежевыми оттенками в гардеробе.

Штаны коричневого цвета точно должны быть в вашем гардеробе (фото: instagram.com/oliviafaeh)

Бежевый

Этот нейтральный цвет спасет любой образ. Сочетайте вельветовые брюки бежевого оттенка с белой блузой, черной кожаной курткой и обувью с узким носком в тон. Дополните лук небольшой сумкой и аксессуарами.

Бежевый цвет всегда выглядит свежо (фото: instagram.com/marina_torres)