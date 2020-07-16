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Український курорт стрясали потужні блискавки: таке побачиш не щодня

Бердянськ, Четвер 16 липня 2020 08:39
Український курорт стрясали потужні блискавки: таке побачиш не щодня
У Бердянську побачили сильні блискавки (фото: pixabay/com)
Автор: Людмила Жукова

На Азовському морі побачили величезні блискавки

На курорті Азовського моря - Бердянську, 15 липня вирувала негода. У небі з'явилися потужні блискавки, стихія вирувала у всю силу. Місцеві жителі давно такого не бачили й з задоволенням діляться своїми фотографіями в соцмережах.

Як повідомляє видання "Наше місто", хмари забарвилися в червоний і ліловий кольори. Очей неможливо відірвати. Блискавки вдарялися в море і "танули" в повітрі. Все відбувалось миттєво.

Український курорт стрясали потужні блискавки: таке побачиш не щодняУкраїнський курорт стрясали потужні блискавки: таке побачиш не щодняУкраїнський курорт стрясали потужні блискавки: таке побачиш не щодняУ Бердянську щосили виблискували блискавки (фото: nashemisto.dp.ua)

Нагадаємо, що блискавка - це електричний іскровий розряд в атмосфері, який зазвичай може відбуватися під час грози, що проявляється яскравим спалахом світла і супроводжуючим її громом. Блискавки також були зафіксовані на Венері, Юпітері, Сатурні, Урані тощо. Сила струму в розряді блискавки на Землі досягає 10-500 тисяч ампер, напруга - від десятків мільйонів до мільярда вольт.

Зазначимо, що циклон в Україні накоїв багато лиха. Наприклад, у Харкові зливи затопили місто так, що люди переправлялися вулицями на човнах. У Запоріжжі також дощі паралізували місто і зупинили транспорт.

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