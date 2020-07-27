На Закарпатті через зливи підтоплені населені пункти в двох районах

Фото: паводки на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)

Через зливи сталося різке підняття рівня води у річках і струмках

У Закарпатській області 27 липня через сильні дощі сталося різке підняття рівня води у гірських струмках і річках. В результаті частково підтоплені населені пункти в двох районах.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

зокрема, були зафіксовані часткові підтоплення в селі Скотарське Воловецького району, а також у двох селах Межгороского району - Верхній Студений і Розтока:

у Скотарському річкою Віча знищено 1 та пошкоджено 3 мосту, підтоплено одне домогосподарство, ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами, пошкоджено близько 30 м берегоукріплення і близько 20 м грунтової дороги;

у Верхньому Студеному місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, підтоплені 3 дворогосподарства;

у Розтоке спостерігається розлив місцевого струмка на центральній вулиці протяжністю близько 1 км ускладнено під'їзд автомобілів до 10 домогосподарств

Наслідки негоди зараз уточнюються.

Фото: паводки на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в західних областях України синоптики повідомили про можливі підтопленнях у зв'язку з сильними дощами.

Раніше РБК-Україна писало, що Івано-Франківськ підтопило через зливи, затоплені автодороги, підвали та кафе.