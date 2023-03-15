В Ивано-Франковске массажистка подожгла клиентку во время процедуры

В Ивано-Франковске во время массажа женщина случайно подожгла тело клиентки. Она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице. Несчастный случай произошел во время вакуумного массажа с использованием спирта.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

Детали инцидента

В мае 2022 года женщина пришла на массаж в Ивано-Франковске. Клиентка выбрала вакуумный массаж с использованием стеклянных банок, огня и веществ со спиртом в составе.

В ходе процедуры массажистка разлила спирт и теле клиентке, и он загорелся. Когда это произошло, массажистка предоставила потерпевшей помощь и доставила ее в областную больницу.

Однако спасти клиентку не удалось. Она скончалась в больнице от полученных ожогов. Специалист, которая оказывала услугу, признал свою вину и попросил не применять к ней строгого наказания.

Сначала суд признал ее виновной и применил наказание к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Однако впоследствии лишение свободы отменили, оставив только испытательный срок.

Обвиняемой смягчили срок в связи с тем, что она имеет положительные отзывы и искренне призналась в содеянном. Обстоятельства, в которых произошел инцидент, также позволили смягчить наказание.

Зачем делать вакуумный массаж

Вакуумный массаж - это терапевтическая процедура, лечебного или профилактического характера. Банка, плотно прилегающая к коже, усиливает приток крови и создает лимфодренажный эффект.

Его часто делают для повышения иммунитета и в ходе борьбы с разными заболеваниями.

Перед началом массажа пациент занимает лежачее положение. Специалист смазывает маслом участок кожи, предназначенный для проведения массажа. На обработанный участок устанавливается несколько банок. Далее необходимо "выгнать" воздух из банки.

При таком массаже происходит втягивание кожи на 1-1,5 см. После успешной установки банок, специалист начинает массировать участок. В зависимости от медицинских показаний продолжительность процедуры массажа 5-15 минут.