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На вокзале Ивано-Франковска упростили жизнь пассажирам: о чем речь

Новина українською →
Ивано-Франковск, Четверг 15 декабря 2022 08:32
На вокзале Ивано-Франковска упростили жизнь пассажирам: о чем речь Фото: Вокзал Ивано-Франковска (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

На железнодорожном вокзале Ивано-Франковска появилось важное нововведение для пассажиров. Дело в том, что там привели в порядок стенд с расписанием поездов.

О приятной новости в транспортном хабе сообщил в Facebook Олег Васильев.

Что изменилось на вокзале Ивано-Франковска

Ранее информация о маршрутах поездов содержала поправку в виде наклеек. Некоторые данные по поездам были нечитаемыми, что создавало неудобства для пассажиров.

"Теперь все строки с информацией о рейсах поездов и времени отправления/прибытия обновили и привели к единому стандарту", - сообщил Васильев.

Стоит отметить, что станция Ивано-Франковск каждые сутки принимает более 20 пар пассажирских поездов дальнего сообщения.

Город представляет собой транспортный хаб, где можно осуществить пересадку на межгородские и пригородные автобусные линии в Карпаты, а также заграницу.

На вокзале Ивано-Франковска упростили жизнь пассажирам: о чем речьНа вокзале Ивано-Франковска упростили жизнь пассажирам: о чем речьНа вокзале Ивано-Франковска упростили жизнь пассажирам: о чем речьНа ж/д вокзале Ивано-Франковска привели в порядок расписание поездов (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Что об этом думают пассажиры

Украинцы считают, что все равно шрифты сейчас трудно разобрать и их нужно дорабатывать.

  • Они и сейчас мало читаемые. Шрифты должны быть крупнее. Но работникам вокзала, как обычно все равно.
  • Во Львове тоже пустое табло...
  • Вы словацкие шрифты еще не видели.

Как мы ранее писали, в Киеве переименуют станции городской электрички.

Кроме того, мы писали о бесплатных услугах "Укрзализныци", о которых не знают пассажиры.

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Ивано-Франковск