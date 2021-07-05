Чи можна віруючим святкувати Івана Купала: церква дала відповідь

Івана Купала відзначається 7 липня. Це свято вважається народним і до церкви ніякого відношення не має. 7 липня християни відзначають зовсім інше свято - Різдво Іоанна Предтечі й між ними немає нічого спільного.

Чи можна вірянам святкувати Івана Купала і чи вважаються гріховними стрибки через багаття – читайте в нашому матеріалі.

Івана Купала - ритуальне свято

Як пояснюють в ПЦУ, є версія про те, що святкування та обряди в цей день пов'язані з язичницьким святом і "божеством любові та продовження роду" – Купалою. Однак в "Повісті временних літ" такого божества немає. Вперше Купала згадується в Густинському літописі XVII століття й історики припускають, що ім'я цього божества з'явилося в результаті непорозуміння – літописець з Густинського монастиря, писав ігрища з купанням і пов'язав їх з ім'ям "божества". Згодом народна інтерпретація імені святого чесного і славного пророка Іоанна Предтечі та Хрестителя Господнього перетворила назву на Івана Купала.

У дохристиянські часи був ритуальне свято, пов'язане з літнім сонцестоянням. Язичники поклонялися сонцю і проводили різні обряди "очищення" вогнем і водою для добробуту і хорошого врожаю. Це свято відзначали 23-24 червня, але після введення григоріанського календаря і переходу на новий стиль, дата свята змістилася на 6-7 липня.

Чи вважаються обряди на Івана Купала гріхом

Як пояснює владика Венедикт, голова Патріаршої Літургійної Комісії УГКЦ, стрибки через багаття та інші звичаї - це культурні традиції, а не поклоніння.

"Кожна людина, яка створена за образом Бога, шукає його. Цей пошук Бога на всіх континентах і у всіх релігіях завжди був присутній. І дві тисячі років тому сталося унікальне – Бог, якого шукали, прийшов. Тому, коли християнство приходило в якісь культури, то залишки останньої (того самого пошуку Бога) приймало. Християнство показало, хто є великий Бог - Сонце, що дає життя та освітлює", - пояснив владика.

Він додав, що багато звичаїв тісно перемішалися з приходом християнства.

"Так само як влітку купальськими святкуваннями завершувався весняний цикл, під час яких прославляли Бога – дякували за природу і плоди. Християнство це не знищувало, а входило в культуру певного народу. Чи буде грішити молодь в цей день? Плетіння вінків і стрибки через вогонь – це певні культурні традиції, а не поклоніння. Якщо у молодих людей запитати, чому вони це роблять, то всі відповідати будуть по-різному", - вважає священнослужитель.

У ПЦУ вважають, що молодь повинна зробити вибір самостійно.

"Ми повинні усвідомлено робити власний вибір, пам'ятати про сенс урочистостей і свят, а також про те, що зараз триває Петров піст – час для покаяння, боротьби з власними гріхами, і як наслідок – наближення до Бога", - сказано в повідомленні.