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Рятувальники попередили українців про небезпеку на Івана Купала

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Вівторок 06 липня 2021 12:30
Рятувальники попередили українців про небезпеку на Івана Купала Фото: Рятувальники попередили українців про небезпеку на Івана Купала (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Свято Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня багато українців традиційно відзначає з вогнищами і відпочинком біля води. Причому найчастіше веселощі підкріплюється розпиванням алкоголю.

Як уберегти себе і близьких від потенційної небезпеки - читайте нижче в нашому матеріалі.

У прес-службі ДСНС розповіли, що свято Івана Купала - час посиленої уваги для рятувальників, оскільки масові народні гуляння несуть в собі небезпеку виникнення пожеж, а також надзвичайних подій на воді.

Щоб безпечно провести свято, потрібно дотримуватися таких порад:

  • Для купання вибирати тільки спеціально обладнані для цього місця.
  • Уникати водойм з швидкою течією і не плавати поодинці.
  • У воді купатися тільки в світлий час доби.
  • Категорично не можна заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння.
  • Не стрибати через "купальський вогонь", якщо не впевнені в своїх силах.
  • Не залишати без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати виникнення пожежі.
  • Не дозволяти дітям самостійно відвідувати водойми.

У ДСНС нагадали, що з початку літа на воді загинули 242 людини. Тільки за добу 5 липня потонули 8 людей.

Раніше ми писали про всі традиції, прикмети, заборони та особливості найбільш містичного українського свята - Дня Івана Купала.

Також у ПЦУ розповіли, чи можна віруючим святкувати Івана Купала, стрибати через ритуальне багаття і здійснювати інші традиційні обряди.

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ДСНС Ивана Купала
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Свято 6 липня: що не можна робити за день до Івана Купала
Свято 6 липня: що не можна робити за день до Івана Купала