Иван Дорн объяснил, почему не вернется в Украину

В период полномасштабной войны певец Иван Дорн живет за границей вместе с женой и детьми. 35-летний артист чуть ли не впервые откровенно ответил, почему не спешит возвращаться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube -канала Dope Soz.

Что Дорн говорит об Украине

По словам Ивана, он не может приехать сюда, поскольку имеет призывной возраст и попадает под мобилизацию.

"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, когда ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию. Я хочу, чтобы все знали, что всегда и всюду за границей я остаюсь украинским артистом и топлю за Украину, но при этом со своим нарративом, со своим контекстом", - объяснил Дорн.

Что артист говорит об украинском языке

Что же касается языкового вопроса, то знаменитость продолжает говорить на русском, однако своих детей все-таки приучает к украинскому.

"На украинский язык тоже начал налегать: детям больше украинских групп ставить на украинском языке и сами мы начали разговаривать с теми, кто с нами на украинском говорит, на украинском отвечать. Больше уважать это начали", - говорит музыкант.

Артист на одном из выступлений (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Кроме того, певец признается, что до начала полномасштабного вторжения не особо разбирался в тонкостях украинской истории, но после 24 февраля 2022 понял, что стоит все же уделить этому время и разобраться.

"Когда все это произошло, понял, что надо, наверное, больше себя посвятить истории, всему остальному. Я пошел читать книги, полез в историю искать о Гетманстве, о Запорожской Сечи, обо всех этих временах, о Дорошенко и его попытках сделать независимую самостоятельную Украину еще в те времена, Конституцию нашу и наше положение в Советском Союзе", - комментирует этот вопрос звезда.

Дорн родился в российском городе Челябинск, но в два года вместе с семьей он перебрался в украинский город Славутич - это было связано с работой его отца на Чернобыльской АЭС.

Иван Дорн имеет российские корни (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

За что критиковали Дорна в период полномасштабной войны

Во время полномасштабной артист осудил российскую агрессию против Украины, однако за границей продолжил говорить на русском и исполнять русскоязычные песни. И поэтому он неоднократно нарывался на критику со стороны украинцев.

Кроме того, в начале года Иван выступал на Бали в одном из клубов, владельцем которого является россиянин, проживающий в Индонезии. Этот поступок певца также привел к хейту в его адрес.

Еще - в 2023 году музыкант заявлял о выходе совместного трека с российским диджеем Филиппом Горбачевым, но после шквала критики в сети передумал выпускать композицию.

Напомним, вместе с женой Анастасией Новиковой, на которой женился в 2013 году, знаменитость воспитывает дочь Василису (2014) и сына Ивана (2015).

Дорн с женой Настей (Фото: instagram.com/dorn_ivan)