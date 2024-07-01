После критики из-за "брони" Решетник рассекретил, куда поехал отдыхать: в Украине шоумен или нет

Григорий Решетник, которому часто "прилетает" в сети из-за выездов за границу, высказался по поводу мобилизации. Так, ведущий отметил, что понимает актуальность "болезненного" вопроса, но "живет по закону и всегда придерживается его".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.

Что Решетник думает о мобилизации

Прокомментировать тему военной службы знаменитость решил на фоне своего отдыха с семьей.

В stories кто-то из пользователей поинтересовался: "Круто быть забронированным со всех сторон?". Многодетный отец не стал отмалчиваться и озвучил в блоге содержательный ответ.

"Я понимаю и осознаю всю актуальность этого вопроса... Скажу следующее. Круто жить по закону и всегда соблюдать его - это и есть ответственность. Круто рожать детей по любви и желанию, еще до того, как это давало какие-то преимущества. Круто всегда жить и оставаться в Украине - верить в нее и ее людей", - написал он.

"Круто работать и исправно платить налоги, поддерживая экономику. Круто помогать тем, кто защищает нас и благодарить ежедневно не только словом. Круто быть честным и порядочным - в этом сила и счастье", - также говорится в его заявлении.

Решетник ответил на хейт из-за "брони" (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Где отдыхает ведущий

И пока подписчики думали, что звезда с семьей отправился за границу, он развенчал эти предположения и рассказал, что вместе с близкими поехал в Карпаты.

"Отдых в Украине… что может быть лучше? Невероятные Карпаты ждут", - заметил Григорий.

Семья поехала в Карпаты на отдых (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Почему критикуют Решетника

Решетнику, как известно, довольно часто "достается" в сети из-за выездов за границу. Время от времени он отвечает на хейт и подчеркивает, что все его поездки за пределы родной страны в период полномасштабной войны преследуют исключительно рабочую цель.

Имеются в виду как благотворительные события, так и проведение корпоративов, где в том числе собираются средства в поддержку украинской армии.

Говоря о вопросе "Почему не на фронте", Решетник не раз заявлял, что не нарушает закон и пытается принести пользу стране как ее гражданин.

Готов ли шоумен пойти на фронт

Тем не менее он подчеркивал, что не будет уклоняться от службы в случае, если его призовут.

"А я что буду прятаться? Куда-то уезжать? Это нереально. Сегодня многие говорят "Почему не на фронте?"... Во-первых, я не нарушаю закон. Во-вторых, я несу ответственность перед семьей, которая умоляет и просит... Этот вопрос мне задает Кристина каждый раз. Мы свято верим в победу. И, в-третьих, я действительно чувствую эффективность своей публичной деятельности", - заявлял он.

Напомним, шоумен является многодетным отцом. Вместе с женой Кристиной он воспитывает троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра.

Григорий Решетник и его жена Кристина (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)