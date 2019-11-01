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Гончарук: Україна вимагатиме довгостроковий контракт на транзит газу

Новини » Економіка     01.11.2019 - 11:27
Гончарук: Україна вимагатиме довгостроковий контракт на транзит газу
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук відмовився прогнозувати терміни підписання нової угоди

На переговорах з російською стороною Україна вимагатиме довгостроковий контракт на транзит газу. Про це в ході години запитань до уряду у Верховній раді заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

Зокрема, Гончарук відмовився прогнозувати, коли буде підписана угода з Росією про транзит газу з 2020 року. Він зазначив, що українська сторона робить все для підписання такої угоди в максимально короткі терміни.

"Переговори тривають, але з Російською Федерацією у нас, м'яко кажучи, непрості відносини. Тому чіткі терміни підписання нової угоди я назвати не можу, тому що для цього треба, щоб його підписала і російська сторона. Коли ми досягнемо з ними домовленостей про підписання, буде видно. Ми відстоюємо українські інтереси. Це означає, що ми будемо вимагати довгостроковий контракт, а не на один рік. І ми будемо вимагати гарантії транзиту в достатній кількості для обслуговування ГТС", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, за підсумками газових переговорів цього тижня російський "Газпром" заявив про готовність обговорювати транзит з оператором ГТС України.

У той же час російська сторона виставляє ряд умов. Президент Росії Володимир Путін, зокрема, заявив про бажання для початку врегулювати судові спори між "Газпромом" і "Нафтогазом".

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Новини України Російська Федераціятранзит газаОлексій Гончарук
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