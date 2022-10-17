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Удар по жилому дому в Киеве: под завалами есть люди (видео)

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 10:20
Удар по жилому дому в Киеве: под завалами есть люди (видео) Фото: в Киеве под завалами дома, в который прилетел вражеский беспилотник, есть люди (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Киеве. Вследствие чего в многоэтажке произошел взрыв. Под завалами есть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В результате атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Есть ли погибшие – уточняем информацию", - рассказал он.

Тем временем советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео с места "прилета" беспилотника. По его словам, под завалами слышны голоса людей.

Кроме того, мэр города отметил, что сейчас в центре столицы движение перекрыто на нескольких улицах. Он также призвал жителей города не выезжать в центр Киева без острой необходимости.

Какие именно улицы перекрыты, он не уточнил.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва. Также стало известно, что в результате атаки есть попадание в жилой дом.

Что сейчас происходит в столице - читайте в материале РБК-Украина.

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